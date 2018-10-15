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15 Ekim 2018 Pazartesi 15:23

Beyşehir Belediyesinin Çanakkale gezileri sürüyor

Konya’nın Beyşehir İlçe Belediyesinin Çanakkale’ye yönelik yürüttüğü gezi programları devam ediyor.Beyşehir Belediyesinin düzenlediği “Beyşehir ecdadla buluşuyor” programları kapsamında bugüne kadar çok sayıda kişi Çanakkale’de...

Beyşehir Belediyesinin Çanakkale gezileri sürüyor
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Konya’nın Beyşehir İlçe Belediyesinin Çanakkale’ye yönelik yürüttüğü gezi programları devam ediyor.

Beyşehir Belediyesinin düzenlediği “Beyşehir ecdadla buluşuyor” programları kapsamında bugüne kadar çok sayıda kişi Çanakkale’de ecdatla buluşturuldu.

Belediye Başkanı Murat Özaltun yaptığı açıklamada, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ve 5 Eylül’de ilk kafilenin Beyşehir’den uğurlanmasıyla başlayan Çanakkale gezi programlarının kesintisiz olarak sürdüğünü söyledi. Beyşehirli hemşerilerini Çanakkale’de ecdatla buluşturan gezi programlarının vatandaşlardan çok büyük ilgi gördüğünü vurgulayan Özaltun, ilk etapta bin kişiyi bu gezilere dahil etmeyi planlarken artan talepler üzerine yeni başvuru yapanları da geri çevirmediklerini belirtti.

Beyşehir Belediyesi olarak 40 gün içerisinde ilçede yaşayan binlerce kişiyi Çanakkale’de ecdatla buluşturduklarını vurgulayan Özaltun, 3 gün aralıklarla düzenlenen çok sayıda turun önümüzdeki günlerde gerçekleştirecekleri yeni turlarla birlikte sayısının daha da artacağını söyledi.

Özaltun, Çanakkale turlarına TOKİ konutlarında ikamet eden Avşar Mahallesi’nin bayan sakinleri, Beytepe ve Üstünler, Damlapınar Mahalleleri sakinlerinin yanı sıra toplumun farklı kesimlerinden ve farklı yaş gruplarından hemşerilerinin katıldığını belirterek, “Çanakkale gezisi programlarımıza bazı merkez ve dış mahallelerimizde yaşayan hemşerilerimizin yanı sıra AK Masa birimimize başvuru yapan vatandaşlarımız yine talep gelen Beyşehir’in anneler grubu, Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Fotoğraf Kulübü üyeleri, Beyşehir Engelliler Derneği üyesi bedensel ve işitme engelli vatandaşlarımızı dahil ettik. Beyşehir Belediyesi olarak Eşrefoğulları’nın torunu olan vatandaşlarımızı Çanakkale’de önümüzdeki günlerde yine yeni turlarımızla buluşturmaya devam edeceğiz. Türk insanının ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacağına inanıyoruz. Bu sebeple bu tür gezi programlarına büyük önem veriyoruz. Bu anlamda, vatanımızın tapusu büyük Türkiye’nin gerekçesi şehitlerimizi, rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Vatandaşlarımıza da gezi programlarına olan ilgi ve yoğun taleplerinden dolayı teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
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