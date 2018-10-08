KONYA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

08 Ekim 2018 Pazartesi 13:35

Beyşehir Gölü kıyısında anaokulu öğrencilerinden çevre temizliği

Konya’nın Beyşehir ilçesinde anaokulu öğrencileri Beyşehir Gölü kıyısında çevre temizliği yaptı.Sosyal sorumluluk projesi kapsamında Beyşehir Belediyesinin de destekleriyle ortaklaşa yapılan programda, anaokulu öğrencileri ’Temiz çocuk,...

Beyşehir Gölü kıyısında anaokulu öğrencilerinden çevre temizliği
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Konya’nın Beyşehir ilçesinde anaokulu öğrencileri Beyşehir Gölü kıyısında çevre temizliği yaptı.

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında Beyşehir Belediyesinin de destekleriyle ortaklaşa yapılan programda, anaokulu öğrencileri ’Temiz çocuk, Temiz toplum, Temiz çevre’ sloganıyla Türkiye’nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü kıyısında çevre temizliği yaptı. Anaokulundan yaklaşık 20 minik öğrenci bölgede daha önce yetişkinler tarafından bırakılan atıkları temizledi. Temizlik esnasında öğretmenler minik çevrecilere çevre duyarlılığını arttırmak için bilgiler verdiler. Bu tür eğitimlerin sadece dersliklerde, sınıflarda ve kapalı binalarda yapılmadığını belirten Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, “Düzenlenen bu etkinlik önemli bir etkinlik. Bizler sosyal sorumluluk projelerine destek verme konusunda belediye olarak özen gösteriyoruz. Çocuklarımızın bu bilinç ile büyümesi bizleri çok mutlu ediyor. Bizim gelecek nesilden beklentilerimiz çok yüksek ve bu beklentilerimizi yapılan etkinliklerle, davranışlarla yavrularımız boşa çıkarmıyor. Bu kapsamda çocuklarımız çok güzel eğitimler alıyor. Biz belediye olarak bu hususta, çocuklarımızın eğitim öğretim dönemi boyunca eğitim alabilecekleri merkezler oluşturmaya ve bu tür etkinliklerle çocuklarımızın kişisel gelişimine katkı sağlamak için elimizden ne gelirse yapmaya özen göstereceğiz. İnşallah gelecek nesiller ülkemiz için daha büyük inisiyatifler alacak ve geleceğin Türkiye’sini inşa edecekler. Bizler de onlar için elimizden gelen en büyük gayretleri göstereceğiz” ifadelerini kullandı.

Çocuklara çevre duyarlılığını küçük yaşlardan itibaren aşılamak için bu tarz bir çalışma yaptıklarını belirten okul müdürü Mustafa Demirci de, etkinliğe destek veren Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun’a teşekkür etti. Beyşehir Belediyesi projeye dahil olan anaokulu öğrencilerine, belediyenin yapmış olduğu Anne ve Çocuk Kulübünde sinema keyfi yaşatarak, çeşitli ikramlarda bulundu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku