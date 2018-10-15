KONYA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

15 Ekim 2018 Pazartesi 11:49

Beyşehir Gölünde kaçak avlanmaya karşı denetimler yapıldı

Türkiye’nin en önemli tatlı su ürünü üretim merkezlerinden olan Beyşehir Gölü’nde, jandarma ve su ürünleri kontrol ekipleri tarafından serbest zamanda kaçak avlanmaya karşı denetim ve kontroller gerçekleştirildi.Edinilen bilgiye göre,...

Beyşehir Gölünde kaçak avlanmaya karşı denetimler yapıldı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Türkiye’nin en önemli tatlı su ürünü üretim merkezlerinden olan Beyşehir Gölü’nde, jandarma ve su ürünleri kontrol ekipleri tarafından serbest zamanda kaçak avlanmaya karşı denetim ve kontroller gerçekleştirildi.

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir Gölü’nün hem Konya hem de Isparta illeri sınırında Beyşehir Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ile Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından müşterek yürütülen denetimlere Konya, Isparta, Burdur merkez illerinin yanı sıra Afyon’un Çay ilçesinden Beyşehir’e gelen su ürünleri kontrol ekipleri de katılarak destek verdi. Göl yüzeyinde bir hafta boyunca yürütülen denetimlerde kaçak avlanma mercek altına alınırken, toplam 108 tekne ve balıkçının avlanma faaliyeti kontrol edildi ve belgeleri incelendi. Denetimlerde su ürünleri kanununa muhalefet ettiği gerekçesiyle 2 avcıya idari para cezası uygulandı. Yapılan çalışmalarda avlanmada kullanımı yasak olan ağ göz açıklığı uygun olmadığı yapılan ölçümlerle belirlenen yaklaşık 25 bin metre misina ağ ele geçirildi. Misina ağlar yakılarak imha edilmek üzere ekipler tarafından teknelere toplanırken bu ağlara takılan canlı balıklar ise yeniden göl sularına salındı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku