Beyşehir Gölünde kaçak avlanmaya karşı denetimler yapıldı

Türkiye’nin en önemli tatlı su ürünü üretim merkezlerinden olan Beyşehir Gölü’nde, jandarma ve su ürünleri kontrol ekipleri tarafından serbest zamanda kaçak avlanmaya karşı denetim ve kontroller gerçekleştirildi.Edinilen bilgiye göre,...

Türkiye’nin en önemli tatlı su ürünü üretim merkezlerinden olan Beyşehir Gölü’nde, jandarma ve su ürünleri kontrol ekipleri tarafından serbest zamanda kaçak avlanmaya karşı denetim ve kontroller gerçekleştirildi.

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir Gölü’nün hem Konya hem de Isparta illeri sınırında Beyşehir Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ile Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından müşterek yürütülen denetimlere Konya, Isparta, Burdur merkez illerinin yanı sıra Afyon’un Çay ilçesinden Beyşehir’e gelen su ürünleri kontrol ekipleri de katılarak destek verdi. Göl yüzeyinde bir hafta boyunca yürütülen denetimlerde kaçak avlanma mercek altına alınırken, toplam 108 tekne ve balıkçının avlanma faaliyeti kontrol edildi ve belgeleri incelendi. Denetimlerde su ürünleri kanununa muhalefet ettiği gerekçesiyle 2 avcıya idari para cezası uygulandı. Yapılan çalışmalarda avlanmada kullanımı yasak olan ağ göz açıklığı uygun olmadığı yapılan ölçümlerle belirlenen yaklaşık 25 bin metre misina ağ ele geçirildi. Misina ağlar yakılarak imha edilmek üzere ekipler tarafından teknelere toplanırken bu ağlara takılan canlı balıklar ise yeniden göl sularına salındı.