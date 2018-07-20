Beyşehir Gölünde yasak ağ denetimleri sürüyor

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, avda kullanımı yasak olan 38 bin metre misina ağı ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Beyşehir Gölü’nde 15 Haziran’da başlayan yeni av sezonunun açılması sonrasında İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık...

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, avda kullanımı yasak olan 38 bin metre misina ağı ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir Gölü’nde 15 Haziran’da başlayan yeni av sezonunun açılması sonrasında İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne bağlı su ürünleri kontrol ekipleri denetim ve kontrollerini sıklaştırdı. Gölde boy limiti altında tatlı su ürünü avcılığı yapılmasının önüne geçmek için mesai yapan denetim ekipleri, tatlı sulara açılan balıkçı teknelerini denetledi. Kontrolden geçirilen tekneleri inceleyen ve ölçüm yapan ekipler, ağ gözü açıklığı limitlerine uygun olmadığı belirlenen misina ağladı topladı. Göl üzerinde yapılan arama tarama faaliyetlerinde de tatlı sulara avlanmak üzere serildiği belirlenen yasak kapsamdaki ağlar ekiplerce toplandı.

Denetim ekipleri, su ürünleri kanununa muhalefet ederek yasak ağlarla avcılık yaptığı belirlenen balıkçı teknelerinin sahiplerine idari para cezası uyguladı. Ekiplerce el konularak araçlara yüklenen yasak ağların yakılarak imha edileceği öğrenildi. Gölde avda kullanımı yasak olan misine ağlarına yönelik denetim ve kontrollerin bundan böyle de kesintisiz süreceği belirtildi.