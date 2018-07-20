KONYA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

20 Temmuz 2018 Cuma 09:57

Beyşehir Gölünde yasak ağ denetimleri sürüyor

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, avda kullanımı yasak olan 38 bin metre misina ağı ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Beyşehir Gölü’nde 15 Haziran’da başlayan yeni av sezonunun açılması sonrasında İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık...

Beyşehir Gölünde yasak ağ denetimleri sürüyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, avda kullanımı yasak olan 38 bin metre misina ağı ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir Gölü’nde 15 Haziran’da başlayan yeni av sezonunun açılması sonrasında İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne bağlı su ürünleri kontrol ekipleri denetim ve kontrollerini sıklaştırdı. Gölde boy limiti altında tatlı su ürünü avcılığı yapılmasının önüne geçmek için mesai yapan denetim ekipleri, tatlı sulara açılan balıkçı teknelerini denetledi. Kontrolden geçirilen tekneleri inceleyen ve ölçüm yapan ekipler, ağ gözü açıklığı limitlerine uygun olmadığı belirlenen misina ağladı topladı. Göl üzerinde yapılan arama tarama faaliyetlerinde de tatlı sulara avlanmak üzere serildiği belirlenen yasak kapsamdaki ağlar ekiplerce toplandı.

Denetim ekipleri, su ürünleri kanununa muhalefet ederek yasak ağlarla avcılık yaptığı belirlenen balıkçı teknelerinin sahiplerine idari para cezası uyguladı. Ekiplerce el konularak araçlara yüklenen yasak ağların yakılarak imha edileceği öğrenildi. Gölde avda kullanımı yasak olan misine ağlarına yönelik denetim ve kontrollerin bundan böyle de kesintisiz süreceği belirtildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku