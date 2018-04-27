Beyşehir Gölü’nde zemin temizliği yapılacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Babaoğlu, Türkiye’nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü’nde yapılması planlanan zemin temizliği konusunda...

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Babaoğlu, Türkiye’nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü’nde yapılması planlanan zemin temizliği konusunda bakanlık nezdinde ön çalışmaların başladığını söyledi.

Beyşehir Belediyesi Sosyal Tesislerinden Taşköprü Aile Çay Bahçesinde düzenlenen Beyşehir, Hüyük ve Derebucak ilçeleri mahalle muhtarları toplantısında konuşan Babaoğlu, muhtarlar buluşmasının hemen ardından Beyşehir Kaymakamlığında Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Beyşehir’e gelen heyetin de katılımıyla yapılacak Beyşehir Gölü ile ilgili toplantıya değindi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile iki hafta önce Meclis’te DSİ tasarısı görüşülürken gündeme gelen ve kendilerine arz ettikleri Mogan Gölü’nde yürütülen zemin temizliği çalışmalarının bir benzerinin de Beyşehir Gölü’nde gerçekleştirilmesiyle ilgili konuda başlatılan çalışmaların sürdüğünü belirten Babaoğlu, bu kapsamda, Bakan Özhaseki’ye duyarlılığından ötürü teşekkür etti.

Özaltun: “Bölgesel kalkınmanın öncüsüyüz”

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun da, konuşmasında, bölge adına birlik ve beraberlik mesajları verdi. Tek başına yapılabileceklerin her zaman sınırlı olduğunu ancak birlikte olunursa ve güç birliği yapılırsa gelen hizmetin daha fazla olacağına vurgu yapan Özaltun, “Burada milletvekiliyle, kaymakamıyla, ilçe başkanlarıyla, meclis üyeleriyle, muhtarlarla hep beraber şehrimize ve bölgemize hizmet ediyoruz. Biz sadece Beyşehir değil, Beyşehir, Derebucak, Hüyük olarak bölgesel kalkınmanın öncüsüyüz. Bu konuda bize destek veren milletvekilimize çok teşekkür ediyorum. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte şehrimize hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir de, Beyşehir’in ve bölgenin sorunlarının çözümü noktasında destek Milletvekili Babaoğlu’na çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Beyşehir Birlik Muhtarlar Derneği Başkanı Faruk Koçer ise, konuşmasında Beyşehir, Hüyük ve Derebucak ilçelerinin mahalle muhtarlarının da katıldığı, yöresel talep ve sorunların iletildiği toplantıda bölge milletvekili Mehmet Babaoğlu ve her üç ilçenin de idareci ve belediye başkanları ile ilçe başkanlarıyla bir araya gelmekten dolayı yaşadığı memnuniyeti dile getirerek,“Bu buluşmada emeği geçen başta ilçe belediye başkanımız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Toplantının ardından, katılımcı mahalle muhtarları taleplerine ilişkin konuları dile getirdi. Toplantıya, Derebucak Belediye Başkanı Ahmet Kısa, AK Parti Beyşehir İlçe Başkanı Mustafa Şenol, Derebucak İlçe Başkanı Adem Sütçü, Hüyük İlçe Başkanı Mahmut Büyükgündüz, belediye meclis üyeleri, partililer ve mahalle muhtarları katıldı. AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Babaoğlu, muhtarlar buluşması programının sona ermesinin ardından Beyşehir İlçe Kaymakamlığında düzenlenen Beyşehir Gölü’nde yürütülmesi planlanan zemin temizlik çalışmalarıyla ilgili toplantıya katıldı.