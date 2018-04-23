Beyşehir’de 23 Nisan coşkusu

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen törenlerle kutlandı.

İstiklal Marşının okunması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çelenginin Atatürk Anıtına sunulmasını müteakip buradaki tören son buldu. Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen kutlamalarda ise günün anlam ve önemine ilişkin yapılan konuşmalar ve şiirlerin okunmasının ardından ilkokul ve ortaokul öğrencileri tarafından halk oyunu ekibi gösterileri gerçekleştirildi.

Anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencileri tarafından hazırlanan gösterilerinin ardından kutlamalar tekvando gösterileri ve öğretmenler tarafından hazırlanan halk müziği konseri ile son buldu. Bu arada, Beyşehir Belediyesi görevlileri tarafından 23 Nisan Bayramı dolayısıyla kutlama programına gelen çocuklara salon çıkışında balon dağıtıldı.

Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene, Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Arif Turfand, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gaziler, öğrenciler katıldı.