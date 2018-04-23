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23 Nisan 2018 Pazartesi 16:29

Beyşehir’de 23 Nisan’da hasta çocuklara ziyaret

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında hastanede yatarak tedavi gören çocukları protokol üyeleri ziyaret etti.Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Cumhuriyet Başsavcısı...

Beyşehir'de 23 Nisan'da hasta çocuklara ziyaret
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Konya’nın Beyşehir ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında hastanede yatarak tedavi gören çocukları protokol üyeleri ziyaret etti.

Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Arif Turfand ve beraberindeki ilçe protokolü, Beyşehir Devlet Hastanesini ziyaret ederek hastanede yatarak tedavi gören çocukları olan ailelere ‘geçmiş olsun’ dileğinde bulundu. Belediye Başkanı Murat Özaltun ise, çocuk servisinde tedavi gören çocuklara oyuncak hediye ederek sohbet etti. Protokol, daha sonra Başhekimlik tarafından 23 Nisan Bayramı dolayısıyla hastanede kalan çocuklara yönelik olarak hazırlanan kutlama programına eşlik etti.

elediye Başkanı Murat Özaltun, programda yaptığı konuşmada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramında hastanede yatan çocukları da unutmadıklarını belirterek, “Onları ve ailelerini ziyaret için kaymakamımız ve beraberindeki protokolümüzle birlikte aranızda olmaktan mutluluk duyuyoruz. Çocuklarımız hastanede olmasına rağmen bugünün 23 Nisan olduğunu bildikleri için çok mutlular.İnşallah bu mutluluğumuz daim olsun, sürekli olsun” şeklinde sözlere yer verdi. Kaymakam Özdemir ve Başkan Özaltun daha sonra hastanede görevli çocuk doktoru ve çocuklarla 23 Nisan pastasını birlikte kesti.

İlçe protokolü, daha sonra Beyşehir Devlet Hastanesi Başhekim Vekili Dr. Mehmet Kendir’i makamında ziyaret etti. Protokol, burada 23 Nisan Bayramı dolayısıyla başhekimlik makam koltuğuna oturan öğrenciyle sohbet ederken, dile getirdiği taleplerini dinledi.
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