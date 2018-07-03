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03 Temmuz 2018 Salı 12:57

Beyşehir’de arazi yollarında bakım onarım çalışmaları sürüyor

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, ürün hasadı öncesinde başlatılan bozulan arazi yollarındaki bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor.Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun yaptığı açıklamada, hububat ekilişinin yaygın olduğu,...

Beyşehir'de arazi yollarında bakım onarım çalışmaları sürüyor
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Konya’nın Beyşehir ilçesinde, ürün hasadı öncesinde başlatılan bozulan arazi yollarındaki bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun yaptığı açıklamada, hububat ekilişinin yaygın olduğu, Beyşehir ilçesinin kırsalında yer alan tarla yollarında Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı iş makineleri tarafından başlatılan bakım ve onarım çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Çiftçilerin tarlalarına ulaşımını sağlayan arazi yollarının büyük bölümünün kış mevsimi ve sonrasında gelen yağışlı dönemde bozularak bakım ve onarım gerektirdiğini belirten Özaltun, çiftçilerden ve mahalle muhtarlıklardan gelen bu konudaki talepler üzerine Belediye ekiplerinin çalışma başlatmak üzere harekete geçtiğini söyledi.

Arazi yollarında yürütülen çalışmaların ihtiyaç duyulan tüm kesimlerde gerçekleştirileceğini ve çiftçinin tarlasına ulaşımını kolaylaştırmak için ellerindeki tüm imkanlarla seferber olduklarını anlatan Özaltun, “Çiftçilerimizin belediye olarak her zaman yanındayız. Yaz döneminde tarım alanlarında yaptığımız önemli çalışmalardan bir tanesi de arazi yollarının bakım ve onarım faaliyetleridir. Bu konuyu son derece önemsiyoruz. Çiftçilerimizin arazi yollarında sıkıntı yaşamamaları için Beyşehir Belediyesi olarak bozuk ve onarım isteyen yolları yeniden elden geçiriyor, yeniliyoruz. Malzeme desteği de yapılan ihtiyaç duyulan güzergahlarda gerekli çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Bu çerçevede, kış, ilkbahar ve yaz döneminin başlangıcında bölgemizde yaşanan yoğun yağışlar sebebiyle tarla yollarında meydana gelen bozulmalar, derin yarıklar ve yüksek setler greyderlerimiz vasıtası ile düzenlenerek tarım makinelerinin ulaşımı için daha elverişli bir hale getiriliyor. Bu anlamda tüm çiftçilerimize bereketli ve bol kazançlı bir yıl diliyorum” diye konuştu.
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