KONYA:
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25 Temmuz 2018 Çarşamba 14:39

Beyşehir’de camilerde bayram öncesi temizlik mesaisi

Konya’nın Beyşehir İlçe Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde ilçe merkezi ve dış mahallelerde bulunan camilerin genel bir temizlikten geçirilmesi için seferber oldu.Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, belediye olarak ilçe...

Beyşehir'de camilerde bayram öncesi temizlik mesaisi
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Konya’nın Beyşehir İlçe Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde ilçe merkezi ve dış mahallelerde bulunan camilerin genel bir temizlikten geçirilmesi için seferber oldu.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, belediye olarak ilçe genelinde yer alan tüm cami ve ibadethanelerde Kurban Bayramı öncesinde başlattıkları genel temizlik çalışmasının devam ettiğini söyledi. Beyşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan mobil cami ve ibadethane temizleme aracının ilçedeki tüm camileri dolaşarak vatandaşların dini ibadetlerini kutsal mekanlarında daha temiz ve sağlıklı bir ortamda gerçekleştirebilmeleri adına temizlik çalışması yürüttüğünü vurgulayan Özaltun, çalışmalarla ilgili olarak, “Belediye olarak kutsal mekan olan cami ve mescitlerimizin iç ve dış mekan temizliğine büyük önem veriyoruz. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz, bu çerçevede belirli periyotlar halinde cami çevresinde genel bir temizlik ve bakım çalışması yaparken, iç mekanlarda da mobil cami ve ibadethane temizleme aracı bünyesinde büyük bölümünü kadınlardan oluşturduğumuz özel ekibimiz mesai yürütüyor. Bu kapsamda, bizler için kutsal bir mekan olan camilerimizin halıları özel makinelerle yıkanıp temizlenirken, ibadethanenin tüm müştemilatında yer alan ayakkabılıklar, kapı, duvar, ayna ve camlar da silinerek genel ve kapsamlı bir temizlik faaliyeti yürütülüyor. Yine, cami önleri ve girişleri, şadırvan ve abdest alma yerleri ile tuvaletlerin de genel temizlikleri büyük bir özenle yapılıyor. Camilerimizde temizlik mesaisinin sona ermesinin ardından ise ortama hoş bir koku bırakması için gül suyu sıkılarak faaliyet tamamlanıyor. Beyşehir halkımızın daha temiz ve hijyenik bir ortamda ibadetlerini yerine getirebilmeleri adına bu tür faaliyetlerimiz kesintisiz devam edecek. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde temizlik faaliyetlerimiz hız kazanırken, mesaimizi bayram günlerine kadar tamamlamayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Özaltun, ilçedeki camilerde yürüttükleri temizlik çalışmasının yanı sıra ibadethane bahçelerini vatandaşların istifadesi için kamelya ve banklarla donattıklarını da sözlerine ekledi.
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