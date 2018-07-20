Beyşehir’de düzenli kan bağışçıları ödüllendirildi

Konya’nın Beyşehir ilçesinde düzenli kan bağışında bulunanlara sertifika ve madalya verildi.

Türkiye Kızılay Derneği Beyşehir Şubesi tarafından ilçe merkezinde çeşitli tarihlerde düzenlenen kan bağışı kampanyalarına destek vererek en az 10 kez kan bağışında bulunanlar için ödül töreni düzenlendi.

Beyşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde Taşköprü Aile Çay Bahçesi’nde düzenlenen törende konuşan Belediye Başkanı Murat Özaltun, kan bağışı yapmanın önemine vurgu yaptı. Özaltun, acil kana ihtiyaç olduğu zamanlarda Türk Kızılayı tarafından düzenlenen bu tür kan bağışı kampanyalarının öneminin ortaya çıktığına dikkat çekerek, “Bir canı kurtaracak olan kan ancak bu yapılan bağışlarla bulunabiliyor. O yüzden, gönüllü kan bağışçılarımızın çok olması çok önemli, her şeyden çok kıymetli. Bu anlamda, Beyşehir’imizde de kan bağışı yapan vatandaşlarımızdan Allah razı olsun diyorum. Türk Kızılayımıza da yürüttüğü bu çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından ilçede çeşitli tarihlerde düzenlenen kan bağışı kampanyalarına destek vererek en az 10 kez kan bağışında bulunduğu belirlenen vatandaşlara sertifika ve madalyaları verildi.

Türkiye Kızılay Derneği Beyşehir Şubesi Başkanı Nurettin Koçer de, ilçede düzenledikleri kampanyalara gösterdikleri yoğun ilgiden dolayı Beyşehirlilere teşekkür etti. 10’un üzerinde kan bağışı yapan vatandaşlara bronz madalya ve beratı verdiklerini ancak bu madalyaların maddi bir değerinin olmadığını ifade eden Koçer, “Önemli olan manevi değeridir. Bu nedenle, ben sürekli kan bağışı yapan vatandaşlarımızı örnek bu davranışından dolayı kutluyor, kendilerine teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızı her zaman kan bağışı yapmaya davet ediyorum” dedi.