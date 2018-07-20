Beyşehir’de esnafla sabah buluşmaları

Konya’nın Beyşehir İlçe Belediye Başkanı Murat Özaltun’un esnafla sabah buluşması programları sürüyor.

Belediye Başkanı Murat Özaltun, Şadırvan bölgesindeki çarşı merkezi esnafıyla kahvaltı programında biraraya geldi. Özaltun sohbet ettiği esnafın taleplerini dinledi. Burada konuşan Özaltun, Beyşehir’de milletvekiliyle, belediye başkanıyla, ilçe teşkilatıyla, kamu kurumlarıyla ve toplumun her kesimiyle birlik ve beraberliğin en üst seviyede olduğu bir dönemi yakaladıklarını belirterek, “Geçmişte ‘Beyşehir biraraya gelemiyor’ eleştirisi vardı. Artık o dönem tarih oldu, gerilerde kaldı. Çok şükür bugünlerimize, ilçemizde iyi bir uyum süreci yakaladık. Dolayısıyla bu birlik ve beraberlik, uyum süreci Beyşehir’imizin kazanımı oldu. İlçemize daha çok hizmet yapmamıza vesile oldu. İnşallah, bu birlik ve beraberliğimiz bundan sonra da devam edecek.Bu şekilde bizlere verilen bu destek ve katkılarla şehrimize, ilçemize hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

Beyşehir’e kazandırılan Belediye hizmetlerinin yanı sıra kamu yatırımlarından da bahseden Özaltun, hayata geçirilecek yeni hükümet konağı projesinin müjdesini de verdi. Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir’in girişimleriyle ilçeye daha modern ve yeni bir hükümet konağı kazandırılacağını belirten Özaltun, “Şu anda proje ihalesi yapılıyor. Ardından yapım ihalesi aşamasına gelecek. Bu dönemde baktığımız zaman ilçemizde tüm resmi kurumlarımızın birçoğu yenilenmiş, tamamlanmış oluyor” dedi.

Özaltun konuşmasında, Beyşehir Belediyesi yatırımlarına da değinirken, şehrin en büyük parkı olan göl kıyısındaki Vuslat Parkı’nda yürütülen dönüşüm çalışmalarının devam ettiğini belirterek, “Öğretmenevi karşısındaki park çalışmamız bitti. Çocuklarımız kullanmaya başladı. Mehmet Akif Ersoy Parkı’nın yanındaki parkta da çalışmalar devam ediyor. Bugüne kadar hizmet noktasında verdiğimiz bütün sözleri yerine getirdik. Yeter mi, yetmez. Şu anda daha fazlasını yapmanın çaba ve gayreti içerisindeyiz. Gerek merkez, gerekse dış mahallelerimizde muhtarlarımıza 5 yıl içerisinde yollarını tamamen kilitli parke ya da asfaltla kaplayacağımızın sözünü vermiştik. Bu sözümüzü de yerine getiriyoruz. 4,5 yıllık süreçte geriye dönüp baktığımızda, gururla şunu söyleyebiliyoruz; Konya’nın 28 taşra ilçesi içerisinde bu konuda yollarına en fazla asfalt döken, en fazla kilitli parke taşı döşeyen, mahallelerine en fazla park yapan bir ilçe Belediyesi konumuna geldik. Bu konuda ilçemizde adeta bir hamle dönemi başlattık. Hedefimiz; her anlamda ilçemizi yeniden imar etmek, görünümünü ve çehresini değiştirebilmek. Çok şükür bugüne kadar bu yolda epey bir mesafe kat ettiğimizi düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Programa, Belediye meclis üyeleri, AK Parti İlçe Teşkilatı mensupları, belediyenin bazı birim müdürleri ile esnaflar katıldı.