KONYA:
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02 Mayıs 2018 Çarşamba 12:36

Beyşehir’de havaların ısınmasıyla vatandaşlar parklara akın etti

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşlar göl kenarındaki parklara akın etti.Güneşli ve sıcak havayı fırsat bilen Beyşehirliler, soluğu Beyşehir Gölü kıyında yer alan parklarda aldı. Çocuklarıyla...

Beyşehir'de havaların ısınmasıyla vatandaşlar parklara akın etti
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Konya’nın Beyşehir ilçesinde, havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşlar göl kenarındaki parklara akın etti.

Güneşli ve sıcak havayı fırsat bilen Beyşehirliler, soluğu Beyşehir Gölü kıyında yer alan parklarda aldı. Çocuklarıyla birlikte sahilde ve parklarda yürüyüş yapan aileler, uçurtma keyfi de yaşadı. Parklardaki gezi ve göl üzerindeki deniz bisikletlerine binen ve güzel havanın tadını çıkaran aileler, sahilde özçekim yaparak yaşadığı güzel anları paylaştı. Havaların ısınmasıyla birlikte göl üzerinde tekne turları da canlanmaya başladı. Özellikle, ilçe dışından gelen ziyaretçiler ve gruplar gezinti yatlarına binerek Beyşehir Gölü’nün güzelliklerini daha yakından görme imkanı buldu. Göl kıyılarında ziyaretçilerin en fazla ilgi gösterdiği alanlardan bir tanesi de ahşap köprü ile ulaşılabilen Aşk Adası oldu. Adaya çıkan aileler ve ziyaretçiler, göl kıyısındaki martıları attıkları ekmeklerle besledi.
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