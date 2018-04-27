Beyşehir’de ilçe müftüleri toplantısı

Konya’nın Beyşehir ilçesi, Konya’nın merkez ve diğer ilçelerinde görev yapan ilçe müftülerini misafir etti.Beyşehir İlçe Müftülüğü tarafından bir otelde gerçekleştirilen ilçe müftüleri toplantısına başkanlık eden Konya İl...

Konya’nın Beyşehir ilçesi, Konya’nın merkez ve diğer ilçelerinde görev yapan ilçe müftülerini misafir etti.

Beyşehir İlçe Müftülüğü tarafından bir otelde gerçekleştirilen ilçe müftüleri toplantısına başkanlık eden Konya İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Akpınar, okunan Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından başlayan programda yaptığı konuşmada, Beyşehir İlçe Müftülüğü ile toplantıya katkıda bulunan tüm kurumlara teşekkür etti. Toplantıya ev sahipliği yapan Beyşehir ilçesinin zengin tarihi ve kültürel potansiyeline dikkat çeken Prof. Dr. Akpınar, her ay Konya’nın bir ilçesinde bu toplantıları gerçekleştirdiklerini ve yürütülen faaliyetlerle ilgili olarak ilçe müftüleriyle istişare ettiklerini söyledi.

Beyşehir ilçesinin de tanıtıldığı bir sunumun gerçekleştirildiği toplantıda konuşan Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir de, Konya’nın ilçelerinde görev yapan ilçe müftülerini, Beyşehir’de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, “Üstlendiğiniz görev ve sorumluluğunuz çok zor. Bu anlamda Allah hepinize kolaylık versin diyorum, yaptıklarınız ve yapacaklarınız için de sizlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Beyşehir İlçe Müftüsü Mahmut Çelikoğlu ise toplantıda, yaklaşan mübarek Ramazan ayı dolayısıyla ilçe müftülüğü olarak yerine getirecekleri vazifeleri tekrar gözden geçirdiklerini belirterek, katılımlarından dolayı herkese teşekkür etti. Müftü Çelikoğlu, toplantının ardından ilçe müftülerini, Beyşehir Belediyesi Sosyal Tesislerinden Taşköprü Aile Çay Bahçesinde verdiği yemek programında bir araya getiren Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun’a da teşekkür etti.

Toplantıya, Konya İl Müftü yardımcıları ve 31 ilçenin müftüleri katıldı.