Beyşehir’e 8 çok amaçlı spor sahası daha

Konya’nın Beyşehir İlçe Belediyesi, ilçenin merkez ve dış mahallelerine çok amaçlı spor sahası kazandırmaya devam ediyor.Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun yaptığı açıklamada, şehir merkezi ve ilçeye bağlı dış mahallelerde...

Konya’nın Beyşehir İlçe Belediyesi, ilçenin merkez ve dış mahallelerine çok amaçlı spor sahası kazandırmaya devam ediyor.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun yaptığı açıklamada, şehir merkezi ve ilçeye bağlı dış mahallelerde yapımı başlayan 8 farklı çok amaçlı spor sahası çalışmasının sürdüğünü belirtti. Beyşehir’e son 4 yıl içerisinde 27 çok amaçlı spor sahası kazandırdıklarını hatırlatan Özaltun, farklı mahallelerde de çalışmalar yürütüldüğünü söyledi. Göreve geldikten sonra toplumun tüm kesimini kucakladıklarını, özellikle dış mahallelerde çocuklar ile gençlerin taleplerine ayrı bir önem verdiklerinin altını çizen Özaltun, Gençlik ve Spor Bakanlığının da destek ve katkılarıyla 2016 yılında Aşağı Esence, Damlapınar, Doğanbey, Gökçimen, Karaali, İçerişehir, Karadiken, Kayabaşı, Müftü, Sadıkhacı, Sevindik, Avşar, Üstünler, Yenidoğan ve Yeşildağ, 2017 yılında ise Adaköy, Akburun, Bayavşar, Bayındır, Çiçekler, Eğirler, Eylikler, Gölyaka, Kurucuova, Üçpınar, Üzümlü gibi Beyşehir’in merkez ve dış mahallelerine futbol, voleybol ve basketbol oynanabilecek EPDM zemine sahip çok amaçlı sahalar inşa ettiklerini söyledi.

Beyşehir Belediyesi olarak Hüyük ilçesine bağlı Göçeri Mahallesinde de şehit polis Oğuzhan Duyar’ın ismini yaşatan çok amaçlı bir saha yaptıklarını aktaran Özaltun, “Beyşehir ilçe merkezine ise göreve gelir gelmez Beyşehir Gölü kıyısındaki Vuslat Parkı’na bünyesinde çocuk yüzme havuzu, futbol, voleybol, basketbol, badminton ve tenis kortları bulunan komple bir spor tesisi kazandırdık. İlçemizin nüfus potansiyeli yönünden en büyük mahallesi olan Üzümlü’ye kapalı bir halı saha kazandırdık. Aynı şekilde, Huğlu Mahallemize de planladığımız kapalı halı saha şu anda yapım aşamasında bulunuyor” dedi.

Başkan Özaltun, 2018 yılında 8 çok amaçlı spor sahasını da ilçenin merkez ve farklı dış mahallelerine yaparak gençlerin hizmetine sunacaklarını belirterek, “Bunlar, Yukarı Esence, Avdancık, Başgöze, Bekdemir, Esentepe, Bahçelievler, Göçü ve Hacıakif Mahallesine kazandıracağımız spor sahaları. Böylece iki yılda bölgemize kazandırdığımız çok amaçlı saha sayısı 36’ya yükselmiş olacak. Bu planlamamız dışında, ilçemize bir ya da iki çok amaçlı saha daha kazandırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Özaltun, özellikle dış mahallelerde spor sahaları yapmak için genç nüfus potansiyeli ile gelen talepleri değerlendirdiklerini belirterek, “Futbol oynayabilecek en az 14 gencin olması halinde ve talep gelmesi halinde o mahallemize çok amaçlı spor sahasını yapıyoruz. İnşa ettiğimiz sahalarda sadece futbol değil, gençlerimiz, çocuklarımız voleybol ve basketbol branşlarında da sportif faaliyet gösterebiliyorlar. Adı üzerinde bunlar çok amaçlı sahalar oluyor” ifadelerini kullandı.