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24 Nisan 2018 Salı 10:32

Beyşehir’e Prof. Dr. Veysel Eroğlu botanik parkı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde Orman ve Su İşleri Bakanı Prof.Dr. Veysel Eroğlu’nun adının verileceği bir botanik parkı kazandırılacağı bildirildi.Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, yaptığı açıklamada, ilçe merkezinde Beyşehir...

Beyşehir'e Prof. Dr. Veysel Eroğlu botanik parkı
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Konya’nın Beyşehir ilçesinde Orman ve Su İşleri Bakanı Prof.Dr. Veysel Eroğlu’nun adının verileceği bir botanik parkı kazandırılacağı bildirildi.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, yaptığı açıklamada, ilçe merkezinde Beyşehir Gölü kıyısında Emniyet Müdürlüğü’nün karşısındaki DSİ 4. Bölge Müdürlüğüne ait yaklaşık 12 bin metrekarelik halen atıl vaziyetteki alanın botanik parkı yapılmak üzere Beyşehir Belediyesine tahsis edildiğini söyledi. Özaltun, bu alanın yürütülecek çalışmalarla botanik parkı haline getirileceğini, projenin devreye girmesinin ardından bu sahanın ilçenin yeni bir değeri ve cazibe merkezi haline geleceğini söyledi. Projenin ayrıntılarıyla ilgili olarak bilgiler veren Özaltun, botanik parkında tıbbi aromatik bitkilerin sergilendiği bitki bahçesi, Beyşehir’e özgü türlerin yer aldığı bir botanik bahçesi oluşturulacağını söyledi. Yöreye özgü sucul bitki türlerinin de alanda yer alacağını belirten Özaltun, “Parkın yapımıyla ilgili yasal prosedürler yerine getirildi. Burada göl kıyısına kadar uzanan alanda olta balıkçılığının geliştirilmesi için oturma alanları, banklar, kamelyalar, ziyaretçilerin dinlenme vb.ihtiyaçlarının karşılanacağı bir yönetim binası olacak. Burada oluşturulacak park alanı ile hem atıl bir saha botanik parkı olarak değerlendirilmiş, hem de Beyşehir yöresinin flora ve faunası tanıtılmış olacak. Burada örnek bir bahçe oluşturulacak. Ayrıca, kamelyalar, etrafında yürüyüş yolları, süs havuzu ve çiçek partellerinin yer aldığı bir meydan olacak. Parkta, hayvan barınakları ile kuş yuvaları da yer alacak. Türkiye’de birçok örneği olan botanik parkı ile Beyşehirliler bu proje sayesinde ilk kez tanışmış olacak. Buradaki kuş yuvaları ve hayvan barınaklarında 40 farklı tür ve hayvan tanıtılacak. Orman ve Su İşleri Bakanımız Sayın Prof.Dr. Veysel Eroğlu’nun ismini vereceğimiz botanik parkında çalışmalara yakında başlanarak kısa sürede tamamlanmasını planlıyoruz. Konya’da zengin yeşil dokusu ile ön plana çıkan Beyşehir’de yürütülecek bu çalışmayı çok önemsiyoruz.”

Özaltun, botanik parkı ile ilgili yürütülecek çalışmalara ilişkin olarak TBMM Tarım, Orman ve Köy işleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Babaoğlu ile DSİ 4.Bölge Müdürü Birol Çınar, Orman ve Su İşleri 8.Bölge Müdürü Mustafa Tuğrul Şahin ile ilgili diğer kurumların yetkililerinin de katıldığı alanda bir inceleme yaptıklarını da belirtirken, “Projenin bu aşamaya gelmesinde yoğun mesai harcayan ve emeği geçen Milletvekilimiz Mehmet Babaoğlu Bey’e ilçemiz halkı adına teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum” dedi.
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