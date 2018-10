Beyşehir’in çehresini değiştiren çalışmalar sürüyor

Konya’nın Beyşehir İlçe Belediyesi tarafından yürütülen ve ilçenin çehresini adeta değiştiren alt ve üst yapı çalışmaları Sonbahar mevsiminde de hız kesmeden devam ediyor.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘prestij cadde’ olarak dizayn edilen ilçe merkezindeki Ali Akkanat Bulvarı, Prof. Dr. Yılmaz Muslu ve Mevlana caddelerindeki refüjlerde Beyşehir Belediyesi tarafından yürütülen yeşil alan çalışmalarını yerinde inceledi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgiler alan Başkan Özaltun, Beyşehir Belediyesinin yaklaşan kış mevsimi öncesi ilçeye en iyi hizmeti verebilmek için tüm birimleriyle sahada olduğunu söyledi. Beyşehir’in bu yıl yürütülen çalışmalar ve ilçeye kazandırılan yatırımlarla adeta şantiye haline dönüştüğünü vurgulayan Özaltun, Fen İşleri Müdürlüğü’nün ilçenin tüm sathında yol çalışmalarına yönelik mesaisini sürdürürken, Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin de ilçenin yeşil dokusunun daha da zengin hale gelmesi adına yoğun bir gayretin içerisinde olduğunu belirtti. Beyşehir’in gerek belediye gerekse devlet yatırımları yönünden adeta altın dönemini yaşadığını vurgulayan Özaltun, bu sürecin devam edeceğini ifade etti. Beyşehir’de, Konya Büyükşehir Belediyesi yatırımlarının da bu dönemde hız kesmeden devam ettiğini dile getiren Başkan Özaltun, Büyükşehir Belediyesinin ilçe merkezindeki “prestij caddesi” düzenlemesiyle kentin en önemli caddelerine ayrı bir değer kattığını da söyledi.

"Kentimize kültür ve sanat alanında iz bırakacak projelere imza attık"

Otogardan Öğretmenevine kadar olan güzergahın yürütülen bu çalışmaların ardından çehresinin değiştiğini anlatan Özaltun, Beyşehir Belediyesi olarak da örnek caddenin refüjlerinin yeşil bir görünüme kavuşturulması için çalışmalara başladıklarını belirtti. Bunun ilk adımının iki farklı döner kavşakta uygulanan ve bir süre önce tamamlanan yeni düzenlemeler olduğunu vurgulayan Özaltun, Orman Kavşağı olarak bilinen döner kavşağın ay ve yıldız figürleriyle donatıldıktan sonra yeni görünümüne kavuştuğunu kaydetti. Başkan Özaltun, “Bu kavşağımızın ortasına dikilen 20 metre uzunluğundaki direğe astığımız dev Türk bayrağımız dalgalanmaya başladı. Kavşak, yeni peyzaj ve yeşil alan çalışması ile bambaşka bir görüntüye kavuştu. Burası aynı zamanda gece görüntüsü için de aydınlatıldı. Farklı bir çalışma da Otogar Kavşağımız da gerçekleştirildi. Buradaki döner kavşak da yeni görüntüsüyle göz kamaştırmaya başladı. Kentimize kültür ve sanat alanında iz bırakacak ve ilçemizi sembolize edecek yeni bir anıt projesine bu kavşağımızda imza attık. Buradaki dönem kavşak da tamamlanırken, ilçemizin ve prestij caddemizin yeni görüntüsüne ayrı bir renk kattığını düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediyesine teşekkür

Konya Büyükşehir Belediyesinin de Konya ve ilçelerinde örnek, rol model oluşturacak çalışmalara imza attığını ve takdirle izlendiğini söyleyen Özaltun, Prestij Caddesi çalışmasının da ilçeler adına önemli yatırımlardan birisi olduğunu ifade etti. Başkan Özaltun, “Konya Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve çalışanlarına ilçemizde yürütülen tüm çalışmalardan dolayı teşekkür ediyoruz. Şehrimize giriş ve çıkışın sağlandığı bu prestij caddesindeki orta refüjün daha güzel bir görünüme kavuşması için yürütülen çalışmalara Beyşehir Belediyesi olarak da her zaman olduğu gibi destek vermeye devam ediyoruz. El birliğiyle, iş birliğiyle birlikte ilçemizin her noktasında birçok güzel çalışmalara hep beraber imza atıyoruz. Büyükşehirimizin ilçemize kazandırdığı Prestij Caddesinde de ekiplerimiz, toprak düzenlemesi, çimlendirme, ağaçlandırma ve yer altı otomatik sulama sistemlerinin kurulması gibi çalışmaları yürütüyor. Bugünkü ziyaretimizde ekiplerimizin yürüttüğü çalışmaları yerinde gördük. Vatandaşlarımızdan da talebimiz, kullanıma açıldıktan sonra bu alanları korumaya yönelik bir yaklaşım içerisinde hareket etmeleridir. Özellikle, çimlere, buradaki bitki dokusu ile otomatik sulama sistemlerine zarar verilmemesi konusundaki beklentimizi ifade etmek istiyoruz. Vatandaşlarımızın hayır dualarını alabilmek için gece gündüz demeden ilçemize hizmet götürmeye, yatırım yapmaya devam ediyoruz. Bu anlamda, her türlü gayreti gösteren başta birim müdürleri olmak üzere tüm personelimize de fedakarca çalışmalarından dolayı teşekkür etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.