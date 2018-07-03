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03 Temmuz 2018 Salı 11:24

Bilal Çiloğlu Akdeniz Oyunlarında milli gurur yaşattı

Konya Büyükşehir Belediyesporlu judocu Bilal Çiloğlu, İspanya’nın Tarragona şehrinde düzenlenen 18. Akdeniz Oyunlarında 73 kiloda ikinci oldu.Konya Büyükşehir Belediyesporun judocu sporcusu Bilal Çiloğlu, İspanya’nın Tarragona şehrinde...

Bilal Çiloğlu Akdeniz Oyunlarında milli gurur yaşattı
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Konya Büyükşehir Belediyesporlu judocu Bilal Çiloğlu, İspanya’nın Tarragona şehrinde düzenlenen 18. Akdeniz Oyunlarında 73 kiloda ikinci oldu.

Konya Büyükşehir Belediyesporun judocu sporcusu Bilal Çiloğlu, İspanya’nın Tarragona şehrinde düzenlenen 18. Akdeniz Oyunlarında önemli bir başarıya imza attı. Bilal Çiloğlu, ilk maçında Montenegrolu rakibi Nikola Gardasevıc’i ippon ile mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde rakibi Slovenyalı Martin Hojak’ı da ipponlayan milli sporcu Bilal Çiloğlu, yarı finalde 2016 Olimpiyat Şampiyonu Fabio Basıle ile karşılaştı. Bilal Çiloğlu eski Olimpiyat Şampiyonuna da ippon atarak finale yükseldi. Finalde Kosovalı Akil Gjakova ile karşılaşan Konya Büyükşehir Belediyesporlu Judocu Bilal Çiloğlu, iyi bir mücadelenin ardından rakibine ippon ile kaybederek Tarragona 18. Akdeniz Oyunları 73 kilo ikincisi oldu.
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