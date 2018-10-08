Bilim Festivali 100 binden fazla bilim meraklısını ağırladı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, çok sayıda etkinlikle gerçekleştirilen Konya Bilim Festivali’nin 3 günde 100 binden fazla bilim meraklısını ağırladığını söyledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve bu yıl 6’ncısı gerçekleştirilen Konya Bilim Festivali sona erdi. Türkiye’nin TÜBİTAK destekli ilk Bilim Merkezi olma özelliğine sahip Konya Bilim Merkezi’nde yapılan festival, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da büyük ilgi gördü.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Batman’daki hain saldırıda 8 askerimizin şehit olması dolayısıyla festivalin eğlence ve şenlik kısımlarının iptal ettiklerini hatırlatarak, “Bilim Festivalimizin gerçekleşmesine katkı sağlayan TÜBİTAK’a, tüm kuruluşlarımıza, çalışma arkadaşlarıma ve elbette festivalimize ilgi gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Türkiye’de açılan TÜBİTAK destekli ilk Bilim Merkezimiz hizmet vermeye başladığı ilk günden bu yana bilim çevrelerinin, çocuklarımızın ve şehrimizin hizmetinde oldu, olmaya da devam edecek. Bilim Merkezimiz, 2014’ten bu yana 1 milyonun üzerinde bilim meraklısına ev sahipliği yaptı. Bu yıl 3 gün süren Bilim Festivalimizde ise 100 binden fazla vatandaşımızı ağırladık ve Konya’nın bilim şehri olma vasfına katkı yaptık. Bilime ve insan yetiştirmeye olan gayretimiz devam edecek” dedi.

Yaklaşık 6 bin metrekarelik açık alan üzerinde gerçekleşen Bilim Festivali’nde 100’ün üzerinde bilimsel etkinlik, bilim gösterileri, yarışmalar, simülatörler, İHA ve 3B yazıcı etkinlik alanları, uzay mekiği yapım atölyesi, astronomi gözlemleri, kodlama atölyeleri, elektronik tasarım atölyeleri gibi birçok etkinlik bilim meraklılarını ağırladı.