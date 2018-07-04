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04 Temmuz 2018 Çarşamba 15:07

Büyükşehir tarımsal destekleme kayıtları başladı

Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya genelinde çiftçilere yönelik sürdürdüğü fidan ve fide desteklerinin 2019 yılı başvurularını almaya başladı.Başvuru dilekçeleri 31 Temmuza kadar Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na,...

Büyükşehir tarımsal destekleme kayıtları başladı
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Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya genelinde çiftçilere yönelik sürdürdüğü fidan ve fide desteklerinin 2019 yılı başvurularını almaya başladı.

Başvuru dilekçeleri 31 Temmuza kadar Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na, ilçe belediyelerine ya da muhtarlıklara teslim edilebilecek.Tarıma ve tarım projelerine desteklerini sürdüren Konya Büyükşehir Belediyesi, 2019 yılı için planladığı tarımsal destek başvurularını başlattı. Yeni Büyükşehir Yasası ile Konya’nın bütün ilçelerinde çiftçilere tarımsal destek veren Konya Büyükşehir Belediyesi, 2019 yılında da fide ve fidan desteğini sürdürecek.

Konuyla ilgili Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, yarı bodur elma, yarı bodur kiraz, asma, vişne, ahududu, böğürtlen fidanları, çilek fidesi ve malç naylonu, yüksek sistem asma aparatı destekleme başvurularının 1-31 Temmuz tarihleri arasında yapılacağı bildirildi. Çiftçilerin fırsatı kaçırmaması istenen açıklamada, dilekçelerin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na, ilçe belediyelerine ya da muhtarlıklara teslim edilebileceği vurgulandı. Öte yandan konuyla ilgili ayrıntılı bilgi ve başvuru dilekçesine www.konya.bel.tr adresinden ulaşabiliyor.
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