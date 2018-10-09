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09 Ekim 2018 Salı 12:53

Büyükşehir’den okul servis araçlarına denetim

Okul servislerini internet üzerinden sorgulama uygulamasını hayata geçiren Konya Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin huzur ve güvenliği için Konya genelinde okul servis araçlarını da denetliyor.Yeni eğitim-öğretim döneminin başlaması...

Büyükşehir'den okul servis araçlarına denetim
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Okul servislerini internet üzerinden sorgulama uygulamasını hayata geçiren Konya Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin huzur ve güvenliği için Konya genelinde okul servis araçlarını da denetliyor.

Yeni eğitim-öğretim döneminin başlaması ile birlikte servis araçlarına yönelik denetimlerini sıklaştıran Konya Büyükşehir Belediyesi Trafik Zabıta Ekipleri, araç ve personelle ilgili kontroller yapıyor. Öğrencilerin huzur ve güvenliği için denetim yapan ekipler özellikle okul servis araçlarının çalışma belgeleri, şoförlerin ruhsat ve ehliyetleri, araçların yolcu kapasitesi, temizliği, rehber personelin olup olmaması, emniyet kemerleri, yangın söndürücü bulunup bulunmaması gibi kuralları kontrol ediyor. Konya Büyükşehir Belediyesi Trafik Zabıta Ekipleri, İl Emniyet Müdürlüğü ile işbirliği içinde yapılan denetim ve kontroller sonucunda 50 servis aracı hakkında tutanak tutarak eksikliklerini gidermesi konusunda uyarı yaptı.

Geçtiğimiz hafta okul servislerini internet üzerinden sorgulama uygulamasını hayata geçiren Konya Büyükşehir Belediyesi, çocukları okula giden velilerin servis şoförünü, servis aracını, güzergahı ve ücreti www.konya.bel.tr ile atus.konya.bel.tr adresleri üzerinden sorgulama hizmeti sunuyor.
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