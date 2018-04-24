Çanakkale Savaşları Gezici Müzesi Beyşehir’de

Çanakkale Savaşları’nda kullanılan malzemelerin sergilendiği gezici müze, Konya’nın Beyşehir ilçesine geldi.

Çanakkale Savaşları’nda verilen destansı mücadeleyi ve kahramanlıkları gelecek nesillere daha iyi anlatmak için Türkiye’yi il il dolaşan ve bugüne kadar gündeme gelmeyen ve bilinmeyen materyalleri ziyaretçilerine sunan Çanakkale Savaşları Gezici Müzesi, Beyşehir İlçe Belediyesinin katkıları ile ilçe merkezine getirilerek ziyarete açıldı. Beyşehir Belediyesi Kültür ve Yaşam Merkezi’nde 30 Nisan’a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak olan müzenin açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Törende konuşan Çanakkale Gezici Müzeler Koordinatörü Cengiz Yürükaslan, Gezici Müzenin 7 yıldan bu yana Türkiye’yi karış karış gezdiğini vurgulayarak, “Niçin dolaşıyor, amacımız nedir? Çanakkale’ye gidemeyen, oraları görme imkanı olmayan öğrencilerimize ve vatandaşlarımıza Çanakkale’yi ve Çanakkale ruhunu anlatabilmektir. Dolayısıyla, müzemiz bu sene 18 Mart etkinliklerinde Konya’da idi. Konya ile başladık ve Konya ilçeleri ile de bitireceğiz. Bu vesile ile Beyşehir’deyiz. Bundan evvel Akşehir ve Ilgın ilçelerini dolaştık. Orada çok büyük katılımlarla, rekorlarla karşılaştık” dedi.

Yürükaslan, Çanakkale denildiğinde tek düşünülecek şeyin bugünlere nasıl gelindiği ve nasıl yaşanıldığı gerçeğinin sorgulanması gerektiğini vurgularken, “İşte Çanakkale sayesinde, o Çanakkale ruhunun getirdiği azimle bugün ordularımız hala cepheden cepheye koşuyor ve savaş veriyor. Çanakkale dediğimiz zaman unutmamanız gereken en büyük gerçek, bizim bugünlere nasıl geldiğimizi, Cumhuriyetimizin nasıl kurulduğunu ve nasıl yaşadığımızı anlamamız gerektiğidir. İşte bunları canlı olarak nakledebilmek için bu müze hazırlandı. 7 senedir de Türkiye’yi dolaşıyoruz, köşe bucak” diye konuştu.

Müzeyi ziyaret eden 50 kişiye Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ziyareti

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun da, ülke tarihinin destanlarla dolu olduğunu, bunlardan en büyük destanın ise Çanakkale destanı olduğunu vurguladı. Çanakkale’de yaşanılan o ruhun günümüzde de unutulmaması ve unutturulmaması gerektiğinin altını çizen Özaltun, “Bu münasebetle günümüzde Türkiye’nin dört bir yanından Çanakkale’ye birebir yerinde görmek için geziler düzenleniyor. Bu müze uygulaması ise gerçekten çok harika olmuş. Çanakkale sizlerin ayağına gelmiş. Çanakkale ruhunu görebilme adına bu müze işte içeride. Düşünen herkese teşekkür ediyorum. Birlikte gezeceğiz inşallah. Akşehir ve Ilgın’da müzenin gezi rekorları kırdığı belirtildi, inşallah Beyşehirimizde de bu anlamda rekorlar kıracağımızı umut ediyoruz. Rekora katkı sağlaması amacıyla da Beyşehir Belediyesi olarak bir destek daha vermek istiyoruz. Beyşehir’den müzemizi ziyaret edenler arasında tutulan kayıtlardan yola çıkarak noter huzurunda çekilecek kurada belirlenecek ilk 50 kişiyi hızlı trenle Ankara’ya götürüp Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ni ziyaret ettirmek istiyoruz. Şimdiden ilçemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

“Minnet borçluyuz”

Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir de, Çanakkale ruhundan ve Çanakkale savaşlarının tarihçesinden bahsederek, Çanakkale’de atalarımızın canları pahasına “Çanakkale geçilmez” diyerek büyük bir destana imza attığını dile getirdi. Kaymakam Özdemir, “Çanakkale savaşlarında itilaf devletleri, günümüzdeki gibi güçlü ülkelerdi, büyük ve önemli silahları vardı. Bizim Türk milletinin ise Çanakkale ruhunun doğmasına sebep olan neyimiz vardı; bizim de cesaretimiz ve imanımız vardı. İşte, bu cesaret ve iman gücüyle biz bu büyük savaşı kazanarak Çanakkale’nin geçilemeyeceğini tüm dünyaya göstermiş olduk. İşte bu Çanakkale’deki ruhu, bu müze aracılığıyla sizlere yansıtacağız. Müzeler bildiğiniz gibi, toplumun tarihi ile alakalı konuları görsel yollarla sizlere aktarıyor. Bir bilginin öğrenilmesinde yapılan araştırmalara göre görsellik yüzde 75 katkı sağlıyor. Dolayısıyla, en önemli öğrenme yolu görsel yoluyla öğrenmedir. Bu anlamda, bu savaşları bize kazandıran Mustafa Kemal Atatürk ve diğer tüm komutanlarımıza ve atalarımıza millet olarak minnet ve şükran duygularımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Başkan Özaltun, Kaymakam Özdemir ve beraberindeki protokol mensupları ile katılımcılar Kültür ve Yaşam Merkezi’nde açılan müzeyi ziyaret etti. Müzeyi gezen protokol ve katılımcılar, sergilenen materyallerle ilgili olarak bilgiler aldı. Açılışa, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yalçın Urlu, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Kılıç, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Beyşehir Belediyesi, bir hafta süreyle ziyarete açık kalacak olan müzenin öğrenciler tarafından da gruplar halinde gezilmesi için okullara yönelik olarak otobüsler tahsis etti. Otobüslerin bir hafta boyunca müzeye öğrenci taşıyacağı kaydedildi.