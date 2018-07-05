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05 Temmuz 2018 Perşembe 13:28

Dellallardan Nasreddin Hoca şenliğine davet

Konya’nın Akşehir ilçesinde 59. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği geleneksel dellalın daveti ile start aldı.Şenlik kapsamında dellallar Akşehir’in cadde ve sokaklarını gezerek, halkı etkinliklere çağırırken, ilçe protokolünü...

Dellallardan Nasreddin Hoca şenliğine davet
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Konya’nın Akşehir ilçesinde 59. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği geleneksel dellalın daveti ile start aldı.

Şenlik kapsamında dellallar Akşehir’in cadde ve sokaklarını gezerek, halkı etkinliklere çağırırken, ilçe protokolünü de makamında ziyaret ederek, etkinliklere davet etti. Davul çalarak Akşehir Belediye Binası’na gelen dellallar, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya’dan bahşiş alarak Başkan Akkaya’ya davul çaldırttı.

Şenliğin Akşehir ve Türkiye için hayırlı olmasını temenni eden Başkan Akkaya, “59 yıldır Nasreddin Hoca şenlikleri yapıla geliyor ve bu şenliklerle birlikte hocamızı hem yad ediyor, hem de anıyoruz. Hocamızın mesajlarını tekrar vurguluyor ve iletiyoruz. Bu şenliğin Akşehirimizin tanıtımına ve Nasreddin Hoca’mızı en güzel şekilde anlamak ve onu en güzel şekilde anlatmak adına bir fırsat olması dileğiyle şenliğimize tüm hemşehrilerimizi davet ediyoruz” diye konuştu.
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