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20 Temmuz 2018 Cuma 15:50

Denetimli Serbestlik hükümlüleri "Süt inekçiliği" projesiyle meslek edinebilecek

Konya’da Denetimli Serbestlik hükümlüleri gelir getirici istihdam projeleri kapsamında "Süt inekçiliği" mesleğini edinebilecek.Konya Çalışma ve İş Kurumu (İŞ-KUR) Müdürlüğünce kabul edilen 9 proje ile hükümlülerin meslek edinmelerine...

Denetimli Serbestlik hükümlüleri 'Süt inekçiliği' projesiyle meslek edinebilecek
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Konya’da Denetimli Serbestlik hükümlüleri gelir getirici istihdam projeleri kapsamında "Süt inekçiliği" mesleğini edinebilecek.

Konya Çalışma ve İş Kurumu (İŞ-KUR) Müdürlüğünce kabul edilen 9 proje ile hükümlülerin meslek edinmelerine yönelik gelir getirici bir istihdam sağlanıyor. Denetimli Serbestlik hükümlüleri "süt inekçiliği" projesi ile meslek edinebilecek. Konya Cumhuriyet Başsavcısı ve Koruma Kurulu Başkanı Bestami Tezcan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, hükümlülerin meslek edinmelerine yönelik gelir getirici istihdam konusunda Denetimli Serbestlik Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Öztaylan projeler hakkında bilgi verdi. İş bulma konusunda zorluk çeken eski hükümlü ve denetimli serbestlik hükümlülerine verilen desteğin önemine vurgu yapan Öztaylan, projeler kapsamında eski hükümlülerin hem kendi işlerini kurma hem de ailelerinin geçimine katkı sağlamalarına imkan sunulacağını söyledi. Bu tür projeler ile eski hükümlülerin topluma kazandırılacağını ifade eden Öztaylan, ayrıca süt ve et üretimi ile yöre ekonomisine de katkı sağlanacağını belirtti. Söz konusu projelerden 4 tanesi “Süt İnekçiliği” alanında olup, 5 Denetimli Serbestlik hükümlüsüne toplam 12 adet holstein ve simental ırkı süt ineği ile 30 adet damızlık koyun teslim edildi. Haziran ayında başlayan proje yaklaşık 3 yıl sürecek. Toplam 217 bin TL bütçeye sahip projeler kapsamında teslim edilen hayvanlara proje sahipleri tarafından tarım sigortaları yaptırılacak. Hayvanların yavruları ve sütlerini satarak yem ve benzeri giderlerini karşılayabilecek olan eski hükümlüler üçüncü yılın sonunda proje konusu hayvanların tamamen sahibi olacak.

Koruma Kurulu Üyesi, Büsan Organize Sanayi Bölge Başkanı İbrahim Azman’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda Konya Cumhuriyet Başsavcı vekili Tuncer Çetin ile Cumhuriyet savcısı Bekir Sıtkı Yıldırım’da hazır bulundu.
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