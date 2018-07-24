Derbent Aladağ Kayak Merkezi yolu asfaltlanıyor

Konya’nın Derbent ilçesinde yer alan Aladağ Kayak Merkezinde yol yapım çalışmaları başladı. İlçe ile kış ve doğa sporlarının yapılacağı günübirlik tesisler arasındaki 7 kilometrelik mesafe asfaltlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla turizm merkezi ilan edilen Aladağ Kayak Merkezinde çalışmalar hız kazandı. İlçede Büyükşehir ve Derbent Belediyesi işbirliğiyle projelendirilen kayak merkezinin kazandırılması için yeni adımlar atılmaya başlandı. Yalnızca kayak merkezi olarak değil yılın 365 günü çeşitli doğa ve yaz sporlarının yapılabileceği bir bölge olarak düşünülen Aladağ için asfaltlama çalışmaları başladı. İlçe merkezi ile Aladağ Kayak Merkezinde yer alacak günübirlik tesisler arasındaki 7 kilometrelik mesafedeki toprak yolun yerini asfalt yol alacak.

Çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanacağını ifade eden Derbent Belediye Başkanı Hamdi Acar, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın turizm merkezi olarak ilan etmesinin ardından çalışmalar hız kazanmış ve Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte gerçekleştireceğimiz kayak merkezi projesi için yeni adımlar atmaya başlamıştı. Aladağ’da gerçekleştirilen fizibilite çalışmalarının ardından artık incelemeler tamamlandı. Kısa süre içerisinde günübirlik tesislerin ihaleye çıkacağını söyleyebiliriz. Günübirlik tesislerin tamamlanmasıyla birlikte vatandaşlarımız kış mevsimlerinde artık daha profesyonel kayak yapabilecek. Projenin ilk etabını günübirlik tesisler olarak değerlendirdik. Sonrasında ise geriye kalan projenin tamamlanacağını söyleyebiliriz. Bizim için önemli olan bölgenin turizm merkezi olarak ilan edilmesiydi. Çok şükür gerçekleşti. Biz de artık Aladağ için ne gerekiyorsa yapacağız. Asfaltlama çalışmaları da başladı. İlçe merkezi ile Aladağ arasındaki 7 kilometre olan kısımda yol yapım çalışmaları hızla ilerliyor. Kısa zamanda çalışmaların tamamlanmasını bekliyoruz. Asfalt yol ile birlikte Aladağ’a ulaşım da artık daha rahat gerçekleştirilecek” ifadelerini kullandı.