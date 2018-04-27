Derbent’te çilek üreticisine fide desteği

Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya’nın Derbent ilçesinde son yıllarda giderek artış gösteren çilek üretimine destek olmak amacıyla fide dağıttı.

Derbent Belediye Başkanı Hamdi Acar, yaptığı açıklamada, Konya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi tarafından temin edilen çilek fidelerinin üreticiye dağıtımının belediye hizmet binası önünde gerçekleştirildiğini söyledi. Derbent Belediyesi tarafından başvurusu alınan çilek fidelerinin ilçede üretim yapan 108 kişiye dağıtıldığını belirten Başkan Acar, “Bu kapsamda çilek üreticimize 432 bin çilek fidesinin dağıtımı sağlandı. Üreticimiz, fidelerin yüzde 25’lik bölümünü ödüyor, yüzde 75’lik kısmına ise Büyükşehir Belediyemiz destek sağlıyor. Ayrıca, fidenin yanında üreticimize malç naylonu da verildi. Yine, ilçemizde yetiştiricilik yapan üzüm üreticisine 450 asma fidanı dağıtımı yapıldı. Desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığımıza teşekkür ediyor, üreticilerimize hasat sezonu sonunda bol ürünler ve kazançlar temenni ediyorum. Proje ile Derbent ilçemiz inşallah yakın gelecekte Konya’da çilek yetiştiriciliğinin yeni ve marka bir adresi haline gelecek” dedi.