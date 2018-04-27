KONYA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

27 Nisan 2018 Cuma 18:28

Derbent’te çilek üreticisine fide desteği

Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya’nın Derbent ilçesinde son yıllarda giderek artış gösteren çilek üretimine destek olmak amacıyla fide dağıttı.Derbent Belediye Başkanı Hamdi Acar, yaptığı açıklamada, Konya Büyükşehir Belediyesi...

Derbent'te çilek üreticisine fide desteği
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya’nın Derbent ilçesinde son yıllarda giderek artış gösteren çilek üretimine destek olmak amacıyla fide dağıttı.

Derbent Belediye Başkanı Hamdi Acar, yaptığı açıklamada, Konya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi tarafından temin edilen çilek fidelerinin üreticiye dağıtımının belediye hizmet binası önünde gerçekleştirildiğini söyledi. Derbent Belediyesi tarafından başvurusu alınan çilek fidelerinin ilçede üretim yapan 108 kişiye dağıtıldığını belirten Başkan Acar, “Bu kapsamda çilek üreticimize 432 bin çilek fidesinin dağıtımı sağlandı. Üreticimiz, fidelerin yüzde 25’lik bölümünü ödüyor, yüzde 75’lik kısmına ise Büyükşehir Belediyemiz destek sağlıyor. Ayrıca, fidenin yanında üreticimize malç naylonu da verildi. Yine, ilçemizde yetiştiricilik yapan üzüm üreticisine 450 asma fidanı dağıtımı yapıldı. Desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığımıza teşekkür ediyor, üreticilerimize hasat sezonu sonunda bol ürünler ve kazançlar temenni ediyorum. Proje ile Derbent ilçemiz inşallah yakın gelecekte Konya’da çilek yetiştiriciliğinin yeni ve marka bir adresi haline gelecek” dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku