Doç. Dr. Mustafa Ülker: “Yılda bir kez diş muayenesi yaptırın”

Doç. Dr. Mustafa Ülker, yılda bir kez diş muayenesi yaptırılmasını tavsiye ederek erken teşhisin diş hastalıklarından koruduğunu söyledi.

Medicana Konya Hastanesi Diş Hekimi Doç. Dr. Mustafa Ülker, erken dönemde yapılan diş muayenesi ile erkenden tespit edilen sorunlarda hem zaman kazanıldığını hem de ekonomik açıdan fayda sağladığını belirtti. Düzenli diş muayenelerinin koruyucu sağlık hizmetlerinin önemli bir parçası olduğuna değinen Doç. Dr. Ülker, “Diş hekiminizin senede en az bir kez yapacağı düzenli muayene, ağız sağlığınızı ve genel sağlığınızı korumaya yardımcı olacaktır. Ağız sağlığınız ve genel sağlığınız arasında güçlü bir ilişki vardır. Bu nedenle ağzınıza iyi bakmanız, tüm vücudunuza bakmanın önemli bir parçasıdır. Düzenli diş muayenesi, diş ve diş etlerinizin sağlıklı ve temiz kalmasına yardımcı olur, diş hekiminize dişlerinizdeki herhangi bir problemi erken tespit etme şansı verir. Erken dönemde tespit edilen problemlerin tedavisi hem daha kolay hem de daha ekonomik olacaktır. Diş muayenesi sırasında diş hekiminiz genel sağlığınızı ve ağız hijyeninizi değerlendirir. Diş çürüğü veya diş eti hastalığı riskinizi değerlendirir. Restore edilmesi gereken dişlerinizi ve protetik tedavi gerektiren diş eksikliklerinizi belirler. Çene eklemlerinizi ve ısırmanızı kontrol eder. Dişlerinizin üzerindeki lekeleri veya kalıntıları temizler. Dişleriniz veya protezleriniz için uygun temizlik tekniklerini gösterir. Uygun fırçalama ve ipleme tekniklerini gösterir. Florür ihtiyacınızı değerlendirir. Diş röntgenlerinizi alır veya gerekirse başka teşhis prosedürlerine başvurur” dedi.

"Erken teşhisi kolaylaştırır"

Doç. Dr. Mustafa Ülker açıklamasını şöyle sürdürdü; “Diş muayeneniz sırasında, diş hekiminiz ağız kanseri belirtilerini tarar. Çenenizin altındaki alanı, boynunuzun yanlarını, dudaklarınızın ve yanaklarınızın iç kısmını, dilinizin yanlarını, ağzınızın çatısını ve tabanını inceleyecektir. Yılda en az bir kez yapılan düzenli diş muayenesi, ağız kanserlerinin erken teşhiş edilmesini kolaylaştırır. Diş muayenenizden sonra, diş hekiminiz diş çürüğü, diş eti hastalığı ve diğer ağız sağlığı problemlerinizi sizinle paylaşır, ağız sağlığınızı iyileştirmek ve korumak için alabileceğiniz önleyici tedbirler de dahil olmak üzere ağız sağlığınızı tartışır. Bir sonraki kontrol muayenesi için en uygun zamanı dişhekiminiz önerecektir. Diş hekiminiz sizi yüksek risk grubundaki bir hasta olarak tanımlamışsa, yani diş çürüğü ve diş eti hastalıklarına yatkınlığınız fazla ise veya başka ağız sağlığı problemleriniz varsa normalden daha sık (senede 2 veya 3 kez) kontrol randevusu önerebilir.”