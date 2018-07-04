KONYA:
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04 Temmuz 2018 Çarşamba 13:24

Doktor çift, Beyşehir Gölü kıyısındaki plajda evliliğe ’evet’ dedi

Konya’nın Beyşehir ilçesinde bulunan Beyşehir Gölü’nün en gözde plajı Karaburun’da doktor çift, tatilciler arasında kıyılan nikah merasiminin ardından evliliğe “evet” dedi.Konya’da ikamet eden ve bir süredir nişanlı olan 25 yaşındaki...

Doktor çift, Beyşehir Gölü kıyısındaki plajda evliliğe 'evet' dedi
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Konya’nın Beyşehir ilçesinde bulunan Beyşehir Gölü’nün en gözde plajı Karaburun’da doktor çift, tatilciler arasında kıyılan nikah merasiminin ardından evliliğe “evet” dedi.

Konya’da ikamet eden ve bir süredir nişanlı olan 25 yaşındaki doktor Halim Bayrakçı ile aynı yaştaki meslektaşı Lütfiye Doğan, sahil kenarında ilginç şekilde kıyılacak bir nikahla hayatlarını birleştirmeye karar verdi. Genç çift, Beyşehir Gölü kıyısındaki Karaburun Plajında nikahlarının kıyılmasını istedi. Bunun üzerine nikah töreninin düzenleneceği kumsal alan, balon ve çiçeklerle süslendi, ses ve müzik yayın sistemi kuruldu. Nikahı izlemek için gelecek yakınlar ve davetliler de düşünülerek sandalyeler plaja yerleştirildi. Beyaz gelinliğini giyerek alana gelen Lütfiye Doğan ile Halim Bardakçı arasındaki nikah, şahitler ve davetliler huzurunda Beyşehir Belediyesi Evlendirme Memuru Nail Özkan tarafından kıyıldı. Dünya evine plajda “evet” diyerek giren genç çifte evlilik cüzdanını veren Evlendirme Memuru Özkan, ömür boyu mutluluk dileğinde bulundu.

Plajda kıyılan nikahın ardından “evliliğe” evet diyen çift, sıra dışı ve farklı bir nikahla dünya evine girmek istediklerini bu yüzden Beyşehir Gölü kıyısını tercih ettiklerini belirterek çok mutlu olduklarını dile getirdi.
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