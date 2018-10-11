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11 Ekim 2018 Perşembe 16:35

Erciyes Üniversitesi Öğrencileri Akşehir’de proje çalışması yaptı

Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 2. Sınıf öğrencileri Şehircilik Projesi III dersi kapsamında proje çalışmaları için Konya’nın Akşehir ilçesini ziyaret etti.Akşehir’de çeşitli temaslarda...

Erciyes Üniversitesi Öğrencileri Akşehir'de proje çalışması yaptı
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Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 2. Sınıf öğrencileri Şehircilik Projesi III dersi kapsamında proje çalışmaları için Konya’nın Akşehir ilçesini ziyaret etti.

Akşehir’de çeşitli temaslarda bulunan öğrenciler fiziksel yapı, ekonomik ve demografik yapı, toplumsal yapı, kültürel zenginlikler konularında bilgi edindi. Ulaşım ağı, jeolojik yapı, idari sınırlar, sit alanları, sokak sağlıklaştırma projeleri, halihazır harita ile tamamlanan ve devam eden planlama süreçleri ile ilgili Akşehir Belediyesinde bulunan verileri proje çalışmalarında kullanmak üzere temin etti. Proje çalışmalarında kullanmak üzere şehrimiz ile ilgili veri analizi yapan ekip, sonrasında arazi çalışmasına devam etti. Çalışmalar kapsamında Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya’yı da ziyaret eden ekip Akşehir Belediyesi Sokak Sağlıklaştırma Projesi ve diğer konularda da Başkan Akkaya’dan bilgiler aldı.

Üniversite öğrencilerinin proje çalışması kapsamında Akşehir’i seçmiş olmalarından dolayı mutluluk duyduklarına değinen Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Akşehir’in tarihi eserleri ve kültürel yapısıyla Anadolu’nun eşsiz şehirlerinden biri olduğunu söyleyerek öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi.
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