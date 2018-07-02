Ereğli Belediyesinden çocuk atölyesi

Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi tarafından sosyal belediyecilik faaliyetleri kapsamında oluşturduğu Çocuk Atölyesi törenle açıldı.

Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven’in katılımıyla Çocuk Atölyesi Oğuz Ata Tesislerinde açıldı. Çocuk Atölyesi, 2 Temmuz-1 Eylül tarihlerinde 09.00-18.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, Çocuk Atölyesinin açılışında yaptığı açıklamada, "Ereğli Belediyesi olarak fiziki belediyeciliğin yanı sıra sosyal belediyecilikte, insana dokunan hizmetlerde de ilkleri gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Burada çok güzel bir tablo var, bu tabloyu da oluşturan ana temamız çocuklarımız. Onların gözlerindeki mutluluk, ışıltı bize verilen en güzel armağan, bizim motivasyon kaynağımızdır. Yaz tatilinde çocuklarımızın oyun oynarken öğrenecekleri, eğitim alacakları Çocuk Atölyesi’ni hizmete açıyoruz. Ayrıca öğretmenlerimiz eşliğinde bir sera ve çamur atölyesi kurmayı hedefliyoruz. Çocuklarımız burada çiçek yetiştirecek, sulayacak, toprakla haşır neşir olacak ayrıca diğer argümanlarımızla bir kamp, yaz okulu havasında vakit geçirecekler. Tüm bunların yanında Zeka ve Akıl Oyunları Atölyesi, Sosyal Beceri Atölyesi, Görsel Sanatlar Atölyesi, Hayata Dair Her şey Atölyesi ile Oyun ve Sportif Faaliyetler Köşesi de yer alacak. Çocuk Atölyemiz ile amaçladığımız bu yaşlarda çocuklarımızın kendi başına kalmayı ve bir şeyler üretebilmelerini aşılamaktır” şeklinde konuştu.

“Eğitime önemli ölçüde destek oluyoruz”

Başkan Özgüven, “Belediye olarak park ve oyun alanlarımızı geniş tutmaya, çocuklarımıza bu imkanları sunmaya çalışıyoruz. Eğitimlerine destek olmaya gayret gösteriyoruz. Bu kapsamda eğitim-öğretim yılı içerisinde İki Bin’e yakın öğrencimizi Konya Kültür Merkezi’ne götürerek, Bilimi yerinde inceleme fırsatı sunduk, okullarına çeşitli yatırımlar yaparak eğitime önemli ölçüde destek oluyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle Çocuk Atölyesi’nin şehrimize, çocuklarımıza ve ailelerine hayırlı uğurlu olmasını dilerim” ifadelerini kullandı.