Ereğli’de 346 polis adayı mezun oldu

Konya’nın Ereğli ilçesinde, Polis Meslek Eğitim Merkezi (POGEM) 21. Dönem mezunlarını düzenlenen törenle verdi.

Ereğli POMEM’deki tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Programın açılış konuşmasını dönem birincisi Muhammet Tangüler yaparak, eğitiminde emeği geçen herkese teşekkür ederek büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi.

Ereğli POMEM Müdürü Ali Kurbi yaptığı konuşmada, çağdaş toplumlarda polisin önemli görevler aldığını belirterek, dört aylık eğitimini tamamlayıp polis olmaya hak kazanan öğrencileri ve ailelerini tebrik etti. 346 polis adayının emniyet teşkilatının saflarına katıldığını belirten Kurbi, “Türk Polis Teşkilatı olarak ülkemizde huzur ve güvenliğin, özgürlük ve demokrasinin sağlanması için çalışıyoruz. Huzur ve güvenliğin sağlanmasında teşkilatımıza verilen görev ve sorumlulukları yerine getirebilmesi için iyi eğitim almış polislere ihtiyaç duyulmaktadır. Bir kurumun en değerli varlığı o kurumun nitelikli insan kaynağıdır” diye konuştu.

Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven ise, "Bu mutluluğa ortak olmak bizleri memnun etti. Polislerimizi ve onlara destek olan ailelerini kutluyorum. Aylardır Ereğli’de polis adaylarımız ile iç içe yaşadık. Onların güzel Ereğli’de mezun olup gitmesi bizim gurur kaynağımız oluyor. Buradan mezun olanlar aradan geçen zaman zarfında şehir dışında bizlerle karşılaşıp halimizi hatırımız soruyorlar. Bugün mezun olan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum" diye konuştu.

AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez de, "Öğrencilerimizin mezun olmasında emeği geçen okul müdürümüzü ve merkezimizde ki eğitim veren öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz. Türk polisi içeride güvenliği sağladığı gibi Suriye’de, Somali’de, Bosna’da ve dünyanın bir çok yerinde ülkemizi gururla temsil ederek oradaki mazlum ve mağdur milletlere sahip çıkıyor" ifadelerini kullandı.

“Gücünüzü kanundan, desteğinizi halkımızdan alacaksınız"

Ereğli Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran da, Türk Polis Teşkilatının, emniyet ve asayişin, huzurun ve güvenin tesis ve devamı için mesai mefhumu gözetmeksizin her zaman vatandaşlarına en iyi hizmeti sunma gayreti içerisinde olduğunu ifade etti. Yaran, “Sizlerde artık bu teşkilatın birer mensuplarısınız. Bundan sonra sizlere verilen görev yerine getirme gayreti içerisinde olmanız gerekiyor. Görev yaparken sürekli kendinizi geliştirme ve yenileme azmi içerisinde olun. Halkın beklentilerini en üst seviyede sağlamanız ve kamu vicdanının kabul gördüğü tutum ve davranışlarda bulunmanız önem arz etmektedir. Herkesin, kanun önünde eşit olduğu ilkesi doğrultusunda tam bir tarafsızlık içerisinde görev yapacağınızdan eminim. Gücünüzü kanundan, desteğinizi halkımızdan alacaksınız. Sizler artık devletin polisisiniz” dedi.

Konuşmaların ardından dönem birincisi yaş kütüğüne ismini çaktı. Polis adayları Esat Kabaklı’nın ‘Ez oğlum’ türküsü ile 15 Temmuz demokrasi marşını söyleyerek yoğun alkış aldı. Yemin töreninin ardından mezun olan polis adayları, şapkalarını havaya fırlatarak mezun olmanın sevincini yaşadı.

Törene, Ereğli Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, Ak Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, daire amirleri, sivil toplum kuruluşlarının başkanları ile çok sayıda davetli ve polis adaylarının aileleri katıldı.