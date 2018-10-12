Ereğli’de ağaçlar kitap açtı

Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi, ‘Ereğli Kitapla Uyanıyor’ sloganıyla başlattığı proje ile tüm şehirde ağaçları kitaplarla süsledi.

Ereğli Belediyesi, ‘Ereğli Kitapla Uyanıyor’ sloganıyla başlattığı proje ile 2. Kitap Günleri açılış gününde özellikle Okul bölgeleri ve bahçeleri başta olmak üzere tüm şehirde ağaçları kitaplarla süsledi. Ayrıca yazar Sinan Yağmur da öğrencilere kitap dağıtımında bulundu. Güne kitapla uyanan Ereğlililer bir ilk olan bu uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirerek kitaplar ve 2. Kitap Günleri için Belediye Başkanı Özkan Özgüven’e teşekkürlerini iletti.

Ağaçların kitaplarla yeşerdiğini ifade eden Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, “Kitap, toplumları medeniyete taşıyan, aydınlatan, geçmişi ve bugününü en iyi şekilde değerlendirmeyi sağlayan bir araçtır. Kitabı hayatımızın merkezine koymak ülkemizin hedeflerine emin adımlarla ilerlemesini sağlayacaktır. Özellikle geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın kitaplarla haşır neşir olması çok önemlidir. Bu doğrultuda Belediye olarak çalışmalar yürütüyoruz. Bu yıl ikincisini gerçekleştireceğimiz Kitap Günleri ile de Ereğlimizde on binlerce kitap ve ülkemizin usta kalemlerini hemşehrilerimizle buluşturuyoruz” şeklinde konuştu.

Kitap okuma alışkanlığının çocuklar için önemli olduğunu vurgulayan Başkan Özgüven, “2. Kitap Günlerini açacağımız bu özel günde vatandaşlarımız güne kitapla uyandı. Okul bölgeleri başta olmak üzere tüm şehrimizde ağaçlarımız kitap açtı. Bu uygulama doğayla kitabın mükemmel birleşimini tasvir ederken çocuklarımızın heyecanını da bir kat daha artırdı. Kitaplarla ağaçlar etkileşim halindedir, bu yüzden ağaçlarla kitapların önemini gözler önüne sermek istedik. Vermek istediğimiz mesaj ve düzenlediğimiz 2. Kitap Günleri ile Ereğlimize ilkleri yaşatmanın mutluluğu içerisindeyiz. Aydınlanmanın, birbirimizi anlamanın ve paylaşmanın kitaplar sayesinde kazanıldığını düşündüğümüzde de kitap okuma alışkanlığının çocuklarımız için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlıyoruz. Bu anlamda gerçekleştirdiğimiz bu hizmetin değeri bir kat daha artıyor. Belediye olarak böyle önemli hizmetlerle hemşehrilerimizi buluşturmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.