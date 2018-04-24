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24 Nisan 2018 Salı 16:02

Ereğli’de ’Çocuk Festivali’

Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Çocuk Festivalinin’ son gününde çocuklar çeşitli etkinliklerle eğlenceli vakit geçirerek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.Belediye Kültür Merkezindeki program...

Ereğli'de 'Çocuk Festivali'
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Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Çocuk Festivalinin’ son gününde çocuklar çeşitli etkinliklerle eğlenceli vakit geçirerek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

Belediye Kültür Merkezindeki program hakkında değerlendirme bulunan Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın daha coşkulu kutlanması için, belediye olarak düzenlediğimiz Çocuk Festivalimizin son gününde çocuklarımızın mutluluğu doruklara ulaştı. Biz de onların mutluluğuyla mutlu olduk. Bu mutlu günlerinde onların yanında olmak sevinçlerine ortak olmak bizim için ayrı mutluluk. Belediye olarak çocuklarımızın kişisel gelişimlerine ve eğitimlerine olabildiğince destek oluyoruz. Bunların yanı sıra kültürel etkinliklerle yavrularımızın eğlenceli vakit geçirmelerini sağlıyoruz. Onlar bizim geleceğimiz, onlar için ne yapsak az. Gelecekte vatanına, milletine, bayrağına ve devletine faydalı gençler yetiştirmek bizlerin görevidir. Bu noktada itina gösteriyoruz, program ve projeler üretiyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle bir kez daha tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını kutlar, sağlıklı, mutlu ve başarılı bir yaşam geçirmelerini dilerim” dedi.
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