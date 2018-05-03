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03 Mayıs 2018 Perşembe 10:56

Ereğli’de Fatih Parkı yenileniyor

Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi yıllardan beri düzenleme yapılmayan şehir merkezinde çoğu vatandaşın uğrak yeri olan Fatih Parkının yenileme çalışmalarına başladı.Yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Ereğli Belediye Başkanı...

Ereğli'de Fatih Parkı yenileniyor
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Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi yıllardan beri düzenleme yapılmayan şehir merkezinde çoğu vatandaşın uğrak yeri olan Fatih Parkının yenileme çalışmalarına başladı.

Yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, “Yıllardır atıl durumda olan Fatih Parkımızı yeniliyoruz. Şehrimizin merkezine ve müdavimleri olan büyüklerimize yakışır bir parkı kısa sürede faaliyete sokacağız. Ereğlimiz de birçok ilki hayata geçirdik. Atıl bölgelerimizi canlandırarak şehrimize yakışan hizmetleri yapmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın talep ve isteklerini göz önünde bulundurarak estetik dokunuşları gerçekleştiriyoruz. Bu noktada ‘birlikte yönetelim’ prensibimizle hemşehrilerimizin samimi görüş ve düşüncelerini de değerlendiriyoruz. Bizlere güvenen ve destek olan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederiz. Ereğlimize yakışan, gelişimine katkı sunan hizmetlerimize devam edeceğiz. Yenileyeceğimiz ve şehrimizin merkezine ayrı hava katacak olan Fatih Parkımızın şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.
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