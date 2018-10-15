Ereğli’de girişimcilik kursu başladı

Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi ve İŞ-KUR işbirliğiyle açılan girişimcilik kursları başladı.Ereğli’de başlayan girişimcilik kurslarının hem istihdama katkı sunacak hem de girişimcilere KOSGEB vasıtasıyla 50 bin TL hibe olanağı...

Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi ve İŞ-KUR işbirliğiyle açılan girişimcilik kursları başladı.

Ereğli’de başlayan girişimcilik kurslarının hem istihdama katkı sunacak hem de girişimcilere KOSGEB vasıtasıyla 50 bin TL hibe olanağı sağlayacağı belirtildi.

Kursiyerleri ziyaret eden Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, “Ülkemizin ve şehrimizin ekonomik yönden kalkınması, insanlarımızın kazançlarının yüksek olması, işsizliğin sona ermesi için girişimci ve yenilikçi insanlara ihtiyacı vardır. Öğrencilerimize henüz ilköğretim çağındayken girişimci olmanın toplum ve ülke kalkınmasındaki önemi kavratılmalıdır. İlköğretimde verilen bu kazanımların gelecekte de devam ederek toplumun kendine güvenen, atılımcı ve katılımcı bireylerden oluşması ülkemizin hedeflerine ulaşması için çok önemlidir” ifadelerini kullandı.

Başkan Özgüven, “Ereğli Belediyesi olarak girimcilik konusunda önemli çalışmalar yapıyoruz ve girişimci vatandaşlarımıza destek oluyoruz. Özellikle gençlerimize ve hanımlarımıza projelerinde destek veriyor, paydaş olmaya gayret gösteriyoruz. Bu anlamda bu kursların önemini biliyoruz ve bu kursları sürekli olarak vermeye çalışıyoruz. Belediyemiz ve İŞ-KUR aracılığıyla yürüttüğümüz kurslarımızla istihdama katkı sunmayı da hedefliyoruz. Bu hedefle açtığımız girişimcilik kursunun hayırlı uğurlu olmasını diliyor ve kursiyerlerimize başarılar diliyorum” dedi.