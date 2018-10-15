KONYA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

15 Ekim 2018 Pazartesi 15:48

Ereğli’de girişimcilik kursu başladı

Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi ve İŞ-KUR işbirliğiyle açılan girişimcilik kursları başladı.Ereğli’de başlayan girişimcilik kurslarının hem istihdama katkı sunacak hem de girişimcilere KOSGEB vasıtasıyla 50 bin TL hibe olanağı...

Ereğli'de girişimcilik kursu başladı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi ve İŞ-KUR işbirliğiyle açılan girişimcilik kursları başladı.

Ereğli’de başlayan girişimcilik kurslarının hem istihdama katkı sunacak hem de girişimcilere KOSGEB vasıtasıyla 50 bin TL hibe olanağı sağlayacağı belirtildi.

Kursiyerleri ziyaret eden Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, “Ülkemizin ve şehrimizin ekonomik yönden kalkınması, insanlarımızın kazançlarının yüksek olması, işsizliğin sona ermesi için girişimci ve yenilikçi insanlara ihtiyacı vardır. Öğrencilerimize henüz ilköğretim çağındayken girişimci olmanın toplum ve ülke kalkınmasındaki önemi kavratılmalıdır. İlköğretimde verilen bu kazanımların gelecekte de devam ederek toplumun kendine güvenen, atılımcı ve katılımcı bireylerden oluşması ülkemizin hedeflerine ulaşması için çok önemlidir” ifadelerini kullandı.

Başkan Özgüven, “Ereğli Belediyesi olarak girimcilik konusunda önemli çalışmalar yapıyoruz ve girişimci vatandaşlarımıza destek oluyoruz. Özellikle gençlerimize ve hanımlarımıza projelerinde destek veriyor, paydaş olmaya gayret gösteriyoruz. Bu anlamda bu kursların önemini biliyoruz ve bu kursları sürekli olarak vermeye çalışıyoruz. Belediyemiz ve İŞ-KUR aracılığıyla yürüttüğümüz kurslarımızla istihdama katkı sunmayı da hedefliyoruz. Bu hedefle açtığımız girişimcilik kursunun hayırlı uğurlu olmasını diliyor ve kursiyerlerimize başarılar diliyorum” dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku