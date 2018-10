Esnaftan Başkan Toru’ya ziyaret

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak ve beraberindeki Meram esnafı, Konya İnşaatçılar ve İnşaat Malzemeleri Satıcıları Odası Başkanı Ali Yazar öncülüğünde Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Fatma Toru’yu ziyaret etti.

Esnaflar ziyarette, özellikle yeni kurulan sanayi bölgesindeki yer tahsislerinde yaşadıkları sıkıntıları Başkan Toru’ya aktardı. Bu isteğe karşın Başkan Fatma Toru, belediyenin inisiyatifinin tamamıyla dışında bir konu olmasına rağmen esnaflara bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da yardım ve öncülük edeceklerini söyledi. Esnafların şehrin ekonomisine, istihdamına büyük katkı sağladığını belirten Belediye Başkanı Toru, “Esnaflarımız ve odalarımızla sürekli istişare içindeyiz. Yaşanan her türlü sorunu değerlendiriyor, çözüm yolları arıyoruz. Bu şekildeki uygulamalar neticesinde esnafımız Meram’ın yönetimine katılmış oluyor. Yer tahsisi noktasında odalar arasında yaşanan sıkıntıları çözmek içinde bugüne kadar nasıl yardımcı olduysak yine oluruz. Meram’ın Yeni Sanayi Bölgesinde bazı meslek guruplarına öncelik verilmesi gerektiğine inanıyorum. Çünkü o noktada çok daha sıkışık meslekler var” diye konuştu.

“Esnafın yolunu açmak için çabalayacağımızdan şüpheniz olmasın”

Sıkıntı yaşayan esnaf ve meslek guruplarının aralarında koordinasyonu sağlayarak kooperatifleşmesi gerektiğinin altını çizen Başkan Fatma Toru, “Meram esnafı haklarının korunacağından en ufak bir şüphesi olmasın. Ama esnafın bir araya gelerek, aralarında istişare ile sorunları çözmeye çalışmasından daha doğal ve doğru bir şey olamaz. Yer tahsisinde en küçük bir mağduriyet oluşmaması gerek. Onlar şehrin ekonomisini canlandırırken, bizimde onların yolunu açmamız ve çalışmalarımızı bu yönde şekillendirmemizden daha doğal bir şey olamaz” şeklinde konuştu.

“Başkan Toru bugüne kadar verdiği her sözü yerine getirdi”

Daha sonra söz alan Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak ise Meram Belediye Başkanı Fatma Toru’ya sadece bu konuda değil, esnafın her türlü sıkıntısına titizlikle eğildiği için teşekkür etti. Bugüne kadar hiçbir şekilde bir iletişim sıkıntısı yaşamadıklarını belirten Karabacak, “Başkanımız Fatma Toru, kapısını her çaldığımızda iyi niyetle yaklaştılar bize. Daha önce defalarca bir araya geldik, verdiği her sözü yerine getirdi. Kentsel dönüşüm noktasında çok zor olmasına rağmen tarihi işler başardı. Bu noktada her güçlüğü aştı. Sizlerin bu TOKİ ve Hazine Arazileri noktasında yaşadığınız sorunu içinde elinden geleni yapacağından şüphemiz yok. Çünkü bu sanayi alanı kurulunca daha huzurlu daha hijyenik bir ortamda çalışacaksınız” ifadelerini kullandı.

Daha sonra söz alan İnşaatçılar Ve İnşaat Malzemeleri Satıcıları Odası Başkanı Ali Yazar da yaşanan sorunları özetledi. Konuşmaların ardından esnaflar yaşadıkları sorunları Meram Belediye Başkanı Fatma Toru’ya anlattı ve onun çözüm önerilerini dinledi.