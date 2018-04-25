Firari mahkum, yol kontrolünde yakalandı

Konya-Afyonkarahisar D-300 karayolu üzerinde kontrol yapan Akşehir İlçe Jandarma ekipleri, durdukları bir araçta yaptıkları kontrolde Muğla Cezaevinden firar eden Cüneyt Ö. isimli kişiyi yakaladı. Şahsın üzerinden başka isim adına düzenlenmiş sahte ehliyet çıkarken, şüphelinin 5 ayrı suçtan da arandığı ortaya çıktı.

Konya’nın Akşehir ilçesinde yol kontrolü yapan jandarma, cezaevi firarisi bir kişiyi yakaladı.Konya-Afyonkarahisar D-300 karayolu üzerinde kontrol yapan Akşehir İlçe Jandarma ekipleri, durdukları bir araçta yaptıkları kontrolde Muğla Cezaevinden...

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