Gazeteci Yazar Kahveci: “Paramız değer kaybetmemelidir”

MÜSİAD Konya Şubesi tarafından düzenlenen konferansa konuk olan Gazeteci-Yazar İbrahim Kahveci, ekonomide çözüm önerileri ve krizden korunma yollarını anlattı.

Konferansın açılış konuşmasını yapan MÜSİAD Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka, “Uzun yıllardır yüksek faiz, yüksek kur ve yüksek enflasyon kelimelerini unutmuştuk. Ancak, Temmuz ve Ağustos aylarındaki gelişmelerle birlikte bu kelimeler gündemimizde yeniden yer almaya başladı. Bu durum tüm iş dünyasını büyük ölçekte etkiledi, ekonomik düzenimizi alt üst etti. Cumhurbaşkanımıza ve devletimize güvenimiz tamdır. Ancak, piyasaları rahatlatacak adımların daha hızlı atılması gerekmektedir” dedi.

Gazeteci-Yazar İbrahim Kahveci ise, ekonomide çözüm önerileri ve krizden korunma yollarını anlattı. Kahveci, “Doların yükselmesinde ABD Başkanının attığı twetin etkisi oldukça büyük oldu. Ekonomimiz, doları 5 lira iken dengeleyecek güce sahipti. Doların 7 liraya kadar dayanmasında gerçekten ekstra oyunlar oynandı. Bizim de ekonomi alanında bazı zayıflıklarımız vardı, zamanında bazı önlemleri almalıydık. Açıkçası ben doların 5 liranın üzerine çıkmasını beklemiyordum. Peki, çıkmaya devam edecek mi? Siyasette Hollanda, Almanya ve ABD ile ilişkiler düzelmeye başladı. İlerleyen dönemlerde doların beklenen seviyeye ineceğini ümit ediyorum. Faizin sebebi enflasyondur. Enflasyonu da kur etkilemektedir. Bu sorunu biran önce çözmeliyiz. Paramız değer kaybetmemelidir. İhracatımız bir miktar artıyor, ithalatımızda ise çok sert daralma yaşandığı için bir miktar cari fazla verebiliriz. Kısa vadede döviz sıkıntısı da yaşayabiliriz. Ama ben önümüzdeki dönemlerde finansal bir kriz beklemiyorum. Dolar belki bir dönem sonra tekrar yükselebilir. Ama doların artışı, enflasyonun üzerine çıkmayacaktır. Önümüzdeki dönemlerde dalgalanmalar olabilir, ardından dış ticaret dengesine bağlı olarak dövizde düşüş yaşanacaktır. Orta vadede 5 liraya kadar düşmesini bekliyorum. Bununla birlikte faizde de ciddi düşüş yaşanmasını bekliyorum. Tabii ki, eğer para basılmaz ve ciddi tedbirler artırılırsa. Peki, bu söylediklerim ne zaman gerçekleşecek? Ekonomimizde dengelenme yaşandığı zaman. Hepsinden önce devletimiz biran önce tasarruf yapmalı ve savurganlığın önüne geçmelidir. Bütçe disiplini yapacağım diye iş yapan iş dünyasının parası kısılmamalıdır. Tasarruf tedbirleri üretime yönelik harcamalardan değil, savurganlığa yönelik yapmalıdır. Bunu yaparak vatandaşlarımıza da örnek olmalıdır. Ülkesini seven kişi verimsiz yatırımları durdurur” diye konuştu.

Konferansın sonunda MÜSİAD Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka, Gazeteci-Yazar İbrahim Kahveci’ye hediye taktim etti.