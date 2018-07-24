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24 Temmuz 2018 Salı 12:56

Geleceğin yazılımcıları Genç KOMEK’te yetişiyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, Genç KOMEK Yaz Okulunda bu yıl ilk kez düzenlediği ihtisas eğitimleri kapsamında 11-16 yaş arasındaki 500 öğrenciye robotik kodlama eğitimi veriyor. Verilen eğitimler sayesinde geleceğin yazılımcıları ve teknoloji...

Geleceğin yazılımcıları Genç KOMEK'te yetişiyor
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Konya Büyükşehir Belediyesi, Genç KOMEK Yaz Okulunda bu yıl ilk kez düzenlediği ihtisas eğitimleri kapsamında 11-16 yaş arasındaki 500 öğrenciye robotik kodlama eğitimi veriyor. Verilen eğitimler sayesinde geleceğin yazılımcıları ve teknoloji uzmanlarının yetişmesine katkı sağlanıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, yakın geleceğin teknoloji ve yazılım üzerine kurulu olması dolayısıyla Genç KOMEK Yaz Okuluna katılan öğrencilere, robotik kodlama eğitimi verildiği belirtilerek, “Genç KOMEK’te bu yıl ilk kez verilmeye başlanan ihtisas eğitimleri kapsamında 4 farklı kurs merkezindeki robotik kodlama eğitimlerine 11-16 yaş arası yaklaşık 500 öğrenci katılıyor. Öğrencilere teknolojiyi ve yazılımı sevdirerek gelecekte meslek edinmelerini sağlamayı amaçlayan kodlama eğitimi, 8 haftalık ders programı halinde veriliyor ve söz konusu derslerde mBlock programı kullanılarak Scratch alt tabanı ile kodlama temelleri öğretiliyor. 2 haftalık program ile öğrenciler artık kendi oyunlarını yapabilecek seviyeye gelebiliyor. Daha sonra yazılımın 2 boyutta kalmaması amacıyla mBot sayesinde çocuklar robotlara komut verebiliyor ve farklı sensörler kullanabiliyor. 6’ncı haftadan itibaren ise çocuklar artık kendi elektronik devrelerini tasarlayarak farklı sensörleri kullanıp kendi projelerini yapabilir seviyeye geliyor” denildi.
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