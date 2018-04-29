Geleneksel Türk okçuluğu şampiyonası NEÜ’de yapıldı

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) ve Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonunun organize ettiği Üniversiteler Arası Geleneksel 3. Türk Okçuluğu Şampiyonası gerçekleştirildi.

NEÜ 15 Temmuz Yerleşkesinde yapılan şampiyonanın açılış programında konuşan Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu Başkanı Ömer Koç, “Okçuluk adına seneler evvel üniversitelerimizde dikmiş olduğumuz fidanların yeşerdiğini görmek bizleri memnun ediyor. İnşallah geleneksel Türk okçuluğunu sadece bir spor maksadıyla değil aynı zamanda kültürel bir amaç olarak hayatınızın diğer dönemlerinde de kullanabilmenizi umuyorum. 3.’üncüsünü yapmış olduğumuz şampiyona aslında farklı ülkelere de ışık olmuş vaziyette. Türk Okçuluğu yeni yeni canlanma süreci yaşadı. Tabii buna Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ve oğlu Bilal Erdoğan Beyin ciddi katkıları var. İnşallah bu anlamda Geleneksel Türk Okçuluğunu bizden sonra gelecek kuşaklara aktarma sorumluluğumuzu da yerine getirmiş olacağız. Katkılarından dolayı emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi

NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tahir Yüksek ise, “Kültürümüzde, ‘Attığını vurmak’ diye bir tabir vardır. Bu hakikaten de okçuluktan gelen bir tabir. Yine ‘12’den vurma, turnayı gözünden vurma’ gibi tabirlerimiz var. Bunların tabii mecaz anlamları da var. Gayretli çalıştı ve isabet etti gibi anlamlara gelir. Okçulukta da bu çok önemli bir husus. Karşıya konulan hedef sabit olabilir, hareketli olabilir. Bu hedefe ulaşmak adına bir takım hazırlıklar yapmak, o hedefe ulaşmak için gösterilen çaba, bütün bunlar çok faktörün etki ettiği olaylar zinciridir. Buradaki arkadaşlarımın da hayatları boyunca hedefleri doğrultusunda attıklarını vuracaklarına inanıyorum. Oku hedefine atarmışçasına hedeflerinize bağlanın. Okulunuz bittiğinde yaptığınız işi en iyi şekilde yerine getirin. Her birinize başarılar diliyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından şampiyonaya geçildi ve yarışmacılar arasında kıyasıya bir mücadele yapıldı. Üniversiteler Arası Geleneksel 3. Türk Okçuluğu Şampiyonası Kadınlar Takımının birincisi 150 puanla Necmettin Erbakan Üniversitesi oldu. Kadınlar Takımı ikincisi 78 puanla Bozok Üniversitesi, üçüncü ise 56 puanla Osmangazi Üniversitesi oldu. Üniversiteler Arası Geleneksel 3. Türk Okçuluğu Şampiyonası Erkekler Takımının birincisi 178 puanla Osmangazi Üniversitesi, 157 puanla Necmettin Erbakan Üniversitesi ikinci, Selçuk Üniversitesi ise 138 puanla üçüncü oldu.

Bireysel olarak kazananlar ise, kadınlarda üçüncü NEÜ öğrencisi Meliha Günaydın, ikinci NEÜ öğrencisi Sena Çalışkan, birinci ise NEÜ Öğrencisi Buse Yazar oldu. Erkeklerde üçüncü Osmangazi Üniversitesi Mert İmrağ, ikinci NEÜ öğrencisi Fatih Özpamuk, birinci ise Osmangazi Üniversitesi öğrencisi Üsame Ömer Osmanoğlu oldu.

Genç okçulara ödüllerinin takdiminin ardından program sona erdi.