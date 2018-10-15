Görme engelli öğrencilerden Başkan Akkaya’ya ziyaret

Konya’nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, 15 Ekim Dünya Beyaz Bastonla Yürüme ve Güvenlik Günü Münasebetiyle görme engelli öğrencileri makamında kabul etti.

15 Ekim Dünya Beyaz Bastonla Yürüme ve Güvenlik Günü Münasebetiyle Görmeyenleri Koruma Derneği Akşehir Temsilcisi Hüseyin Çığ ve dernek üyeleri, görme engelli öğrenciler ve Nasreddin Hoca İlkokulu Müdürü Recep Ersoy Öncel, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya’yı makamında ziyaret etti. 15 Ekim Dünya Beyaz Bastonla Yürüme ve Güvenlik Günü hakkında bilgi veren ve dernek olarak yaptıkları faaliyetler hakkında Başkan Akkaya’ya bilgiler veren Görmeyenleri Koruma Derneği Akşehir Temsilcisi Hüseyin Çığ, kendilerine verdiği desteklerden ötürü de Başkan Akkaya’ya teşekkür etti.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya da, farkındalık oluşturmak amacıyla yapılan bu ziyaretten dolayı memnuniyet duyduğunu ifade ederek, tolumda yaşayan her bireyin olduğu gibi tüm engelli vatandaşlarında en iyi şekilde hizmet alabilmesi için çalışmalarını sürdürdüklerine değinerek Akşehir Belediyesi olarak Engelsiz Taksi, Engelsiz Yaşam Merkezi hizmetlerinin yanı sıra Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile engelli vatandaşlar için çeşitli kurslar açtıklarına değindi. Başkan Akkaya Akşehir’deki kaldırımlarda yaptıkları sarı kabartmalı iz yolları çalışmalarının da hızla devam ettiğini vurguladı.