KONYA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

24 Temmuz 2018 Salı 11:41

Gurbetçi Fevziyeliler etkinlikte buluştu

Konya’nın Kulu ilçesine bağlı Fevziye Mahallesinde, çoğunluğu gurbetçi olan halkın buluşması ve kaynaşması amacıyla etkinlik düzenlendi.Nüfusunun yüzde 80’i başta İsveç olmak üzere çeşitli ülkeler ve Türkiye’nin çeşitli illerinde...

Gurbetçi Fevziyeliler etkinlikte buluştu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Konya’nın Kulu ilçesine bağlı Fevziye Mahallesinde, çoğunluğu gurbetçi olan halkın buluşması ve kaynaşması amacıyla etkinlik düzenlendi.

Nüfusunun yüzde 80’i başta İsveç olmak üzere çeşitli ülkeler ve Türkiye’nin çeşitli illerinde yaşayan Fevziye Mahallesinde düzenlenen etkinliğe çok sayıda Fevziyeli katıldı. Etkinliği organize eden Mahalle Muhtarı Necbettin Kılıç, vatandaşların birbirleriyle tanışması ve kaynaşması amacıyla Fevziyeliler Günü adı altında bir festival düzenlediklerini belirterek, nasip olursa bu etkinliği her yıl Temmuz ayının son haftasında yapmayı planladıklarını kaydetti. Festivalde çeşitli oyunlar oynandı, halaylar çekildi, havai fişek gösterileri düzenlendi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku