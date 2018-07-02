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02 Temmuz 2018 Pazartesi 16:09

Havzan Sosyal Tesisinde son rötuşlar

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi tarafından Havzan Mahallesinde yapımı gerçekleştirilen Havzan Sosyal Tesisi ve yanında bulunda çocuk sokağı açılış için gün sayıyor.Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, tesiste incelemelerde bulunurken,...

Havzan Sosyal Tesisinde son rötuşlar
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Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi tarafından Havzan Mahallesinde yapımı gerçekleştirilen Havzan Sosyal Tesisi ve yanında bulunda çocuk sokağı açılış için gün sayıyor.

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, tesiste incelemelerde bulunurken, çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Havzan Sosyal Tesisindeki son durum hakkında bilgiler veren Başkan Toru, “Yoğun nüfusa sahip olan Havzan Mahallemizde daha önce sosyal tesis arsasının kamulaştırmasını yapmıştık. 1,5 yıldır devam eden inşaat çalışmalarıyla birlikte burada sosyal tesisimizi tamamladık. Sosyal tesisimizle birlikte geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için ailelerimizin bir çocuk parkı talebi vardı. Alan problemi yaşanmasından dolayı çocuk parkı yerine Konya’da ilk olan bir uygulama gerçekleştirdik. Çocuk sokağı uygulaması. Sosyal tesisimizin yan tarafındaki sokağı trafiğe kapatarak ailelerimizin de içinin rahat olacağı, güvenli bir oyun sokağı oluşturduk. Bu sokağı, çocuklarımızın ilgisini çekecek şekilde boyayarak, oyun alanları oluşturduk. Anneler, sosyal tesisimizdeki hanımlar salonunda sohbet ederken, çocuklarımızda çocuk sokağında güzel vakit geçirebilecekler” dedi.

“Temmuz ayı içerisinde resmi açılışı gerçekleştirilecek”

Açıklamasına, tesisin fonksiyonları hakkında verdiği bilgilerle devam eden Başkan Toru, “Tesisimizde emeklilerimiz için ayırdığımız çınarlar salonu, hanımlarımız için ayrılmış sohbet ve eğitim salonları, çocuklarımız için kütüphane ve çalışma odası, fitness salonu ve çok amaçlı salonumuz mevcut. Bu bölgenin ihtiyaç duyabileceği donatıları buradaki tesisimizle karşılamış olduk. İnşallah önümüzdeki haftadan sonra Havzan Mahallesindeki sosyal tesisimiz, fiilen hizmet vermeye başlayacak. Temmuz ayı içerisinde de sosyal tesisimizin ve çocuk sokağımızın resmi açılışını gerçekleştireceğiz. Şimdiden hayırlı olsun” şeklinde konuştu.
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