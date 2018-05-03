Hazreti Mevlana ve ailesini karşılama programları Sufi Sinema Günleri ile başladı

Hazreti Mevlana ve Ailesinin Konya’ya Gelişlerinin 790. Yıldönümü programları Sûfî Sinema Günleri ile başladı.Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Nihat Gül, bu tür etkinliklerin artması dileğinde bulunurken, Konya Valisi...

Hazreti Mevlana ve Ailesinin Konya’ya Gelişlerinin 790. Yıldönümü programları Sûfî Sinema Günleri ile başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Nihat Gül, bu tür etkinliklerin artması dileğinde bulunurken, Konya Valisi Yakup Canbolat, “Sufi Sinema Günleri’nin Konya’nın dünyadaki özellikli manevi sahibi Hz. Mevlana ve Mevleviliğin anlaşılmasına büyük katkısı olacağını temenni ediyorum” dedi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mithat Büyükalim ise, sinemanın büyük bir propaganda unsuru olduğuna dikkat çekerek Türk Sineması’nın aldığı mesafeye dikkat çekti.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Hz. Mevlâna ve Ailesinin Konya\’ya Gelişlerinin 790. Yıldönümü dolayısıyla organize edilen programlar başladı. Bu kapsamda yurt içi ve yurtdışından çok sayıda yönetmen, yapımcı, oyuncu ve çok sayıda sanatseverin katılımıyla bu yıl ilk kez düzenlenen Sufi Sinema Günleri yapıldı.

“Dileğimiz bu tür etkinliklerin artmasıdır”

5 Mayıs’a kadar Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi ve İl Halk Kütüphanesi’nde devam edecek programın açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Nihat Gül, sinemanın bir sanat dalı olmasının yanında kitleleri peşinden sürükleyen etkili bir iletişim, tanıtım ve eğitim aracı olduğunun altını çizdi. Gül, “Medeniyetimizin en önemli alanlarından biri olan sinema diliyle tanıtılması, onun daha geniş kitlelere daha kısa ve etkin bir şekilde ulaştırılmasını sağlayacaktır. Dileğimiz genel etkinliklerin yanında bu tür Sufi Sinema Günleri gibi etkinliklerin sayısının artmasıdır” diye konuştu.

“Konya ve Hazreti Mevlana’nın anlaşılmasına büyük katkı yapacaktır”

Konya Valisi Yakup Canbolat, bilgi ve teknoloji çağı olarak nitelenen günümüzde kendi kültür ve manevi değerlerimizi insanlarımıza en uygun iletişim araçlarıyla sunmak durumunda olduklarının altını çizerek, Sufi Sinema Günleri’nin bu konuda önemli katkı yapacağına inandığını dile getirdi. Vali Canbolat, “Büyük kitlelere ulaşabilen iletişim araçlarından biri olan sinema, modern çağımızın gelişmiş ve en etkili sanatların başında gelmektedir. Bu manada Hz. Mevlana ve ailesinin Konya’ya gelişlerinin yıldönümü etkinliklerinin yapıldığı 3-5 Mayıs tarihleri arasında yapılacak Sufi Sinema Günleri’nin hem sinema sanatına hem de Konya’nın dünyadaki özellikli manevi sahibi Hz. Mevlana ve Mevleviliğin anlaşılmasına büyük katkısı olacağını değerlendirmekte ve temenni etmekteyiz” dedi.

“Türk sineması önemli mesafeler aldı”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mithat Büyükalim de sinema sektörünün insan yaşamındaki etkilerinden söz ederek, “Türk sineması da çok ciddi bir yol aldı. Komşu ülkeler ve özellikle körfez ülkelerde ciddi anlamda seyrediliyor, ülkemize de ciddi anlamda döviz kazandırıyor. Hz. Pirimizin beni en çok etkileyen sözü: ‘İşin Sonunu Düşün’. Üç kelime ama uzun uzun ciltlerle yazılabilecek bir söz. Hz. Mevlana’yı rahmetle minnetle anıyorum. Hz. Mevlana’nın ailesini Konyamıza davet eden Alaaddin Keykubat’ı da rahmetle anıyorum” diye konuştu.

“Dünya kapitalist bir sinema baskısı ile eziliyor”

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker de Türkiye’de nitelikli insan gücünün her geçen gün artmakta olduğuna vurgu yaparak şunları dile getirdi: “Dünya kapitalist bir sinema baskısı altında eziliyor. Bu alanda çok az sayıda üretimin olduğu ve bizim diyebileceğimiz, bizim kültürümüze hitap eden eserler söz konusu. Bu tür eserleri veren tüm dostlarımıza sanatçılarımıza şükranlarımı arz ediyorum ve bunların sayısını çoğalmasını diliyorum.”

KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Bayram Sade, üniversite olarak “Direniş Karatay” filmini sinemaseverlerin beğenisine sunduklarını ve Konya’da kurulan plato ile kıyafetlerin Konya’ya kazandırıldığını dile getirdi. Sade, bu etkinlikle de bu alanda yaptıkları katkıyı taçlandırdıklarını söyledi.

Sufi Sinema Günleri hakkında bilgi veren Konya İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar ise, bugün başlayan organizasyonun tasavvufa katkılarının yanı sıra önümüzdeki yıldan itibaren verilecek ödüllerle de bu sahada yeni ve kalıcı eserlerin üretilmesine de önemli katkılar sağlayacağının altını çizdi.

Sufi Sinema Günleri’nin bu yılki yönetmen konuğu olan İhsan Kabil de, üç gün sürecek organizasyon hakkında bilgi verdi. Konuşmaların ardından sinema sanatı içerisinde tasavvuf, tasavvufi zat, kavram ve kurumları işleyen film, yönetmen, yapımcı, senarist ve oyuncuların katılımıyla başlayan Sufi Sinema Günleri, ünlü yönetmen Semih Kaplanoğlu’nun yönettiği “Buğday” adlı uzun metrajlı filmin gösterimi ile başladı.