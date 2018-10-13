Hüyük ve Beyşehir’de iki farklı kaza: 4 yaralı

Konya’nın Hüyük ve Beyşehir ilçelerinde meydana gelen iki farklı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.Hüyük ilçesindeki kazada Ramazan T.’nin kullandığı 42 FJV 08 plakalı otomobil, Beyşehir-Hüyük Karayolu’nun 19.kilometresinde karşı...

Konya’nın Hüyük ve Beyşehir ilçelerinde meydana gelen iki farklı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Hüyük ilçesindeki kazada Ramazan T.’nin kullandığı 42 FJV 08 plakalı otomobil, Beyşehir-Hüyük Karayolu’nun 19.kilometresinde karşı yönden gelen sürücüsü henüz belirlenemeyen 42 H 5806 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazaya yola çıkan bir yaban domuzunun sebep olduğu ileri sürüldü. Kazada sürücü Ramazan T. ile aynı araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. 42 H 5806 plakalı otomobilin kazadan sonra kayıplara karışan sürücüsünü ise jandarma ekiplerinin tespit etmeye yönelik çalışması sürüyor.

Diğer kaza ise Beyşehir-Konya Karayolu’nun 1.kilometresi Eylikler Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Muhammer A.idaresindeki 42 H 0240 plakalı otomobil, Konya yönüne ilerlerken önünde aynı istikamette seyir halinde olan Mustafa Arıcı’nın kullandığı bisiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrularak yaralanan bisiklet sürücüsü kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Her iki kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.