İşitme engelli KOMEK kursiyerinden Türkiye birinciliği

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) bünyesinde eğitim alan işitme engelli kursiyerlerden Ayşe Karataş, İslam’ı Anlatan Eller Derneği tarafından Kayseri’de düzenlenen ‘Bizim Eller Kur’an Okuyor’ yarışmasında Türkiye birincisi oldu.

KOMEK, eğitim verdiği kursiyerlerine ulusal çapta düzenlenen yarışmalarda başarılar kazandırıyor. Kayseri Dini Yüksek İhtisas Merkezinde İslam’ı Anlatan Eller Derneği tarafından organize edilen ve Diyanet İşleri Başkanlığının da destek verdiği ‘Bizim Eller Kur’an Okuyor’ yarışması düzenlendi. Kız ve erkek olmak üzere toplam 14 bölge birincisinin katıldığı yarışma sonunda KOMEK İşitme Engelliler Kur’an-ı Kerim kursiyeri Ayşe Karataş Konya ve bölge birinciliğinden sonra bayanlar bölümünde Türkiye birincisi olarak büyük bir başarıya imza attı. Ödül törenine Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Muslu ve Kayseri İl Müftüsü Şahin Güven’in katıldığı yarışma birincileri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından umre ile ödüllendirildi.