’İslam Düşünce Atlasına’ bir ödül de Türkiye Yazarlar Birliği’nden

Konya Büyükşehir Belediyesinin, İlmi Etüdler Derneği ile birlikte hazırladığı “İslam Düşünce Atlası” Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) tarafından “Yayıncılık Özel Ödülü”ne layık görüldü. Ödülü, düzenlenen törenle Konya...

Konya Büyükşehir Belediyesinin, İlmi Etüdler Derneği ile birlikte hazırladığı “İslam Düşünce Atlası” Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) tarafından “Yayıncılık Özel Ödülü”ne layık görüldü. Ödülü, düzenlenen törenle Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hasan Kılca aldı.

TYB tarafından bu yıl 36. düzenlenen, “Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları” ödülleri İstanbul’daki törenle sahiplerini buldu. Okmeydanı Darülaceze’de gerçekleştirilen törende, eser sahiplerine ödülleri ve beratları takdim edildi. Bu yıl düzenlenen ödül töreninde, “Yayıncılık Özel Ödülü” Konya Büyükşehir Belediyesinin İlmi Etütler Derneği ile birlikte hazırladığı İslam Düşünce Atlasına verildi. Konya Büyükşehir Belediyesi adına ödülü Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hasan Kılca aldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi olarak birçok kültürel alanda hizmet verdiklerini belirten Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hasan Kılca, İslam Düşünce Atlasının kültürel alanda yaptıkları hizmetleri taçlandırdığını belirterek, kendilerine ödülü layık gören TYB’ye teşekkür etti.

İslam Düşünce Atlası, geçtiğimiz aylarda Edebiyat, Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği (ESKADER) tarafından verilen 2017 Kültür-Sanat Ödüllerinde, “Düşünce” dalında da ödüle layık görülmüştü.

İslam Düşünce Atlası

Yapımına akademisyenler, araştırmacılar, tasarım uzmanları, yazılımcılar ve harita mühendislerinin eşlik ettiği proje, interaktif programlar taşıyan açık erişimli bir web sitesi ve İslam Düşünce Atlası başlıklı 3 ciltlik kitaptan oluşuyor. Projeyle, İslam düşünce tarihiyle ilgili oluşmuş yüksek seviyeli ilmi birikimin kolaylıkla takip edilebilir hale getirilmesi ve İslam düşünce tarihi yazımına yeni bir bakış açısı kazandırılması amaçlanıyor.