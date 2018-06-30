KONYA:
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30 Haziran 2018 Cumartesi 18:22

Karga anız tarlasını yaktı

Konya’nın Kulu ilçesinde, elektrik tellerine konarak alev alan kargaların neden olduğu iddia edilen yangında 130 dekarlık anız tarlası kül oldu.İddiaya göre, Kulu Karacadağ yolu üzerinde elektrik direğine konan kargalar tellere temas edince...

Karga anız tarlasını yaktı
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Konya’nın Kulu ilçesinde, elektrik tellerine konarak alev alan kargaların neden olduğu iddia edilen yangında 130 dekarlık anız tarlası kül oldu.

İddiaya göre, Kulu Karacadağ yolu üzerinde elektrik direğine konan kargalar tellere temas edince yanarak yere düştü. Yerdeki kurumuş otlar tutuşarak alevler anız tarlasına sıçradı. Rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucunda söndürebildi.

Arsa sahibi Korkmaz Kılıç, elektrik direğinden gelen sesten sonra direkten aşağıya düşen kuşları gördüğünü bu arada aniden anız tarlanın yanmaya başladığını görünce söndürmek için mücadele verdiğini söyledi. Kılınç, rüzgarın etkisiyle yayılan yangını söndüremeyince itfaiye ekiplerini aradığını dile getirerek, "İtfaiye ekipleri yangını greyder, traktör ve iş makineleri yardımıyla 50 dakika içerisinde söndürerek kontrol altına aldı. 130 dekarlık alan tamamen yandı. 100 adet üzüm asması da alevlerden etkilendi. Elektrik direklerine kuşkonmaz aleti bağlanması gerekir. Sorumlular hakkında şikayetçi olacağım" dedi.
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