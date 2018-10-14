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14 Ekim 2018 Pazar 14:54

Konya Barosunda seçim heyecanı

Konya Barosu, Olağan Genel Kurulun ardından seçime gitti.Konya Barosu, yeni başkanını seçebilmek için düzenlenen Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın ardından seçime gitti. Sabah saat 09.00’da Konya Baro Başkanlığında sandıklar açıldı...

Konya Barosunda seçim heyecanı
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Konya Barosu, Olağan Genel Kurulun ardından seçime gitti.

Konya Barosu, yeni başkanını seçebilmek için düzenlenen Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın ardından seçime gitti. Sabah saat 09.00’da Konya Baro Başkanlığında sandıklar açıldı ve oy kullanma işlemi başladı. Toplamda üç grupta gidilen seçimde İlke Grubunun adayı Avukat Mustafa Aladağ, Demokrat Avukatlar Grubunun adayı Avukat Ramazan Fahri Ercan ve Birlik Grubunun adayı Avukat Fatih Ruhşen oylarını kullandı.

Oyunu kullandıktan sonra açıklamalarda bulunan mevcut Başkan Mustafa Aladağ, adil bir seçim olacağını söyleyerek, "2 yıl boyunca görev yaptık. Arkadaşlar teveccüh etti güvendiler. Canı gönülden samimi olarak elimizden gelen çabayı, gayreti gösterdik. Önce avukat dedik, önce samimiyet dedik. Mesleği her türlü siyasi düşüncenin üzerinde tuttuk. Bir ve beraber olduğumuz takdirde birçok sorunun üstesinden geleceğimize inandık. Tekrar görev verildiği takdirde aynı heyecanla, aynı şevkle görevimize devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Sandıklar saat 17.00’den itibaren kapatılacak ve sayıma başlanılacak. Sayımın ardından yeni başkanın kim olduğu belli olacak. Sandıklar kapanana kadar toplamda 2 bin 276 avukatın oy kullanması bekleniyor.
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