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28 Nisan 2018 Cumartesi 14:40

Konya Büyükşehir Belediyesi temayül yoklaması gerçekleşti

AK Parti Konya İl Teşkilatı tarafından, Tahir Akyürek’in Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığından istifası ile boşalan koltuğa belediye başkanı seçimi öncesi temayül yoklaması yapıldı.Mevlana Kültür Merkezinde gerçekleştirilen...

Konya Büyükşehir Belediyesi temayül yoklaması gerçekleşti
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AK Parti Konya İl Teşkilatı tarafından, Tahir Akyürek’in Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığından istifası ile boşalan koltuğa belediye başkanı seçimi öncesi temayül yoklaması yapıldı.

Mevlana Kültür Merkezinde gerçekleştirilen temayül yoklamasında konuşan AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, "24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlere yürürken, 14 yıldır görev başında olan değerli büyükşehir başkanımızın istifası ile boşalan yere kimi görmek istiyorsak şeklindeki temayül çalışmamız için birlikteyiz. Konya büyük bir şehir, kadim bir şehir. Kültürün, medeniyetin, irfanın şehri. Bu şehre hizmet etmek de o derece anlamlı. Geçmişten bugüne kadar bu görevlerde olmuş çok değerli büyüklerimize şükranlarımızı ifade ederiz. Çünkü her biri kendi döneminin şartları içerisinde bu şehri daha iyiye taşımak, bu şehre hizmet etmek için büyük gayret gösterdiler. Bu dönemde de 10 günlük süre içerisinde meclis birinci başkan vekilimiz vekalet ediyor. Mithat Büyükalim bey bu süreci yönetirken 10 gün içerisinde de resmen bu seçimleri de yapmamız gerekiyor. Bununla ilgili olarak, Konya Valiliği Perşembe günü saat 15.00’a meclisi toplantıya çağırdı. Biz onun öncesinde AK Parti’nin geleneği haline gelen teşkilat kademelerinin ve ilgili birimlerin bu noktada tercihlerini görmek, buradan ortaya çıkan değerlendirmelerin üzerine diğer çalışmaları da koyarak kendi içerisinde bütünleşmiş bir tercih ortaya koymak ve yarışı yarıştan önce tamamlayıp o yarış ekseninde de o güçlü birlikteliği göstermek adına böyle bir yöntem, hem teşkilat kademe seçimlerinde hem milletvekili ve belediye başkanları seçimlerinde sürekli yapılır halde. Bugün de bunun bir benzerini birlikte icra edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından AK Parti teşkilatları yeni belediye başkanı ile ilgili temayül yoklamasında oy kullandı.
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