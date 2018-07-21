Konya çocuk film festivali başladı. Festivalde çok sayıda ücretsiz film gösterimi, çizgi film karakterleri, bilim gösterileri, ücretsiz sinema ve lunapark biletleri ile çok sayıda sürpriz hediye çocukları bekliyor.Konya Büyükşehir Belediyesi...

Konya çocuk film festivali başladı. Festivalde çok sayıda ücretsiz film gösterimi, çizgi film karakterleri, bilim gösterileri, ücretsiz sinema ve lunapark biletleri ile çok sayıda sürpriz hediye çocukları bekliyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın da katkıları ile düzenlenen Konya çocuk film festivali başladı. Çocuk Dostu Şehir Projesi kapsamında binlerce çocuğun ve ailelerin katılımı ile gerçekleşen açılışta konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Büyükşehir Belediyesi’nin çocuklara yönelik çok sayıda projeyi hayata geçirdiğini belirterek, özellikle çocukları sabah namazına teşvik eden Güle Oynaya Camiye Gel projesi dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür etti. Geçen sene Selçuklu ilçesinde gerçekleşen projenin bu sene Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde tüm Konya’ya yayıldığını kaydeden Sorgun, “Geçtiğimiz sene iyi bir tohum atıldı. İnşallah bu hayırlı tohum önümüzdeki sene bütün Türkiye’de yeşerir. Önemli olan hayırlı bir hizmete öncülük etmek” dedi.

Konuşmasında, Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla TRT’de yayınlanan Emiray Çizgi Filmi’nin önemine de değinen Sorgun, çocukların doyasıya eğleneceği bir festival olması temennisinde bulunarak, festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

“Bizim hizmet önceliğimiz çocuklar, gençler ve kadınlar”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bu sene yaz döneminin çok renkli ve cıvıl cıvıl geçtiğini ifade ederek, hem camilerin hem okulların hem GENÇ KOMEK Yaz Okulu’nun hem de Bilgehanelerin çocuk cıvıltılarıyla dolu olduğunu vurguladı. Başkan Altay, “Tüm çocuklarımıza ve projelerimize katılan velilerimize teşekkür ediyorum. Özellikle ‘Güle Oynaya Camiye Gel’ projemiz düşündüğümüzün çok üzerinde bir etki oluşturdu. Tüm çocuklarımız koşarak camilerimizi dolduruyor. Velilerimiz de onlarla birlikte cami cemaatimize dahil oldu. Onun için hepinize teşekkür ediyoruz. Okullarımızda 55 yüzme havuzumuza 40 binden fazla çocuğumuz kayıtlı. Yine GENÇ KOMEK’imizde 20 bine yakın çocuğumuz hem din eğitimi hem de değerler eğitimiyle birlikte spor etkinliğine katılıyor. Bilgehanelerimiz çocuklarımıza mahallelerde hizmet vermeye devam ediyor. Bizim hizmet önceliğimiz çocuklar, gençler ve kadınlar. Bu projeleri yürütmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz” dedi.

Festival süresince çocukların çok eğlenceli dakikalar geçireceğini kaydeden Başkan Altay, "Farklı stantlarda çok güzel etkinliklerimiz devam ediyor olacak. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

“Çocuklarımız hem eğleniyor hem öğreniyor”

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da Konya’da bu yaz döneminin çocuklar için çok eğlenceli geçtiğini, çocukların hem eğlenip hem de öğrenmesi için birçok yeni projeyle birlikte ufuklarının geliştiğini ifade ederek, “Çocuklar bizim her şeyimiz. Onlar için ne yapsak azdır. Hem yaz döneminde hem kış döneminde onlarla ilgili çok değişik faaliyetleri yaparak gelişimlerine katkıda bulunmak bizim vazifemiz. Bunun için de elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından protokol mensupları ve çocukların katılımı ile Konya Çocuk Film Festivali’nin açılışı gerçekleştirildi.

“Türkiye’nin en eğlenceli çocuk festivali”

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Konya Çocuk Film Festivalinde çizgi film karakterleri Emiray, Niloya, Harika Kanatlar, Elif’in Düşleri ve Heidi Tiyatrosu, çok sayıda ücretsiz film gösterimi, bilim gösterileri, atölye çalışmaları, yazar buluşmaları, yarışmalar, animasyon atölyesi, ücretsiz sinema ve lunapark biletleri, çocuk oyunları, çok sayıda sürpriz hediye ve ikramlar yer alıyor. Festival 22 Temmuz Pazar akşamına kadar 11.00-22.00 saatleri arası misafirlerini ağırlayacak.